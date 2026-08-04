陳情彈劾卓榮泰監院不立案 翁曉玲批「廢物院」不如關門

國民黨立委翁曉玲今下午表示，她在去年12月底跟藍白立委與軍公教警消團體向監察院陳情彈劾行政院長卓榮泰未依規定副署立法院三讀通過法案，並依法編列預算，事隔7個月接獲監院回函決議「不予立案調查」，且未附任何理由。她批監察院只看小事卻包庇違憲行徑，宛如執政黨禁衛軍，「廢物院」不如關門大吉。

翁曉玲表示，去年12月23日，她代表國民黨立法院黨團及民眾黨立法院黨團，與國民黨立委王鴻薇、徐巧芯和時任民眾黨立委麥玉珍、張啓楷等，及軍公教警消9個協會團體，一起到監察院遞交彈劾卓榮泰的陳情書。

翁曉玲說，事隔7個月，今天收到監察院回覆給她的公函，結論是：「…有關行政院院長卓榮泰不予副署貴院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，且未依貴院三讀通過 『軍人待遇條例』及『警察人員人事條例』等修正案編列預算，涉有違憲違法，請依法糾彈等情，案經本院司法及獄政委員會審議決議，不予立案調查，請查照」至於為何本案不予立案？監察院未具任何理由。

翁曉玲批，這屆監察院果真是只關心蘿蔔糕內有無蘿蔔，毫不在乎卓榮泰這般違憲不副署、不依法編列預算的荒唐行徑。難怪有人批評監察院是包庇權貴的「廢物院」，而她看監院其實更像是護衛英皇、賴皇政權的禁衛軍，監察院真可關門大吉了。