韋淳祐遭查後再推「言不油衷」 上線即登YouTube粉絲熱推第一

國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐昨天再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，影片開頭還酸「我叫苯駢芘，這一次沒有人會認錯了吧？」片末並標註，「本片聲音及部分畫面採ＡＩ製作，請不要玻璃心對號入座」，影片上線一天內即登上YouTube粉絲熱推第一。

韋淳祐今透過「風向123事」臉書發文指出，一個月了，賴政府找到了甩鍋的對象，找到了做科普影片的小編，找到了他家的門鈴。 就是還沒找到毒油的原因，也還沒找到公布會議紀錄的勇氣。

韋淳祐說，這一個月最精彩的，不是查影片。 是大家一起發現自己沒有義務。台糖說「那是原料不是產品，我不是通報義務人。」中聯說「我六月底通報了啊。」經濟部說「這就像去菜市場買菜，看到爛菜葉也要通報嗎？那是檢舉達人在做的事。」衛福部說「為什麼台中市沒有中央專案，就不查中聯的油？」

韋淳祐說，一鍋油，走了三個月，經過四個單位，沒有遇到任何一個有義務的人。這一個月大家學到最多的一件事是，一鍋油要害人，不需要任何人有惡意，只需要每一個人，都剛好沒有義務。原來會議紀錄不是不能公開，是要看那場會，誰坐在裡面。一個月找不到原因。「我們一天找到第一名，謝謝，這個成績我們不敢居功。」