加拿大前副總理籲民主國家 發聲反對中國團促法

加拿大前副總理方慧蘭今天於論壇呼籲，民主國家應發聲反對中國實施的「民族團結進步促進法」，這與俄羅斯全面入侵烏克蘭前的作為如出一轍，民主國家談及「團促法」絕不能含糊其辭。

方慧蘭（Chrystia Freeland）訪台，並於「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」午宴發表專題演講。

方慧蘭指出，中國今年7月1日實施「民族團結進步促進法」，聯合國人權事務高級專員圖克（VolkerTürk）表達關切並要求撤回該法。圖克這麼做是正確的，「團促法」第63條很險惡，因為這與俄羅斯的惡意雷同，使用語言、文化以及民族連結去合理化非法侵害鄰國主權，包括全面血洗、入侵烏克蘭。

方慧蘭提到，2021年夏天，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發表文章主張俄羅斯人與烏克蘭人屬於「同一個民族」、宣稱民族團結；7個月後，普丁將戰車送進烏克蘭。歷史的教訓明確，這也是世界民主國家談及「團促法」時，絕不能含糊其辭。

方慧蘭強調，民主國家必須直接且一致表明，任何基於族裔界定政治忠誠的外國法律，在自己的領土不具效力，也不適用於自己的公民，無論其血統、持有何種護照，抑或是其家人出生自何處。

身為烏克蘭裔加拿大人，方慧蘭特別關切俄烏戰爭。她表示，綏靖政策絕對行不通，甚至很危險。普丁入侵烏克蘭確信會戰勝，這是對烏克蘭的誤判，但這也是西方世界的誤判。俄羅斯早在2008年就曾入侵喬治亞、2014年攻打克里米亞，但西方世界當時仍與普丁來往。

方慧蘭說，自由派相信，持續進行對話、維持強健政治與經濟連結能勸退普丁侵略行動，「但克里姆林宮得出不一樣的結果，因為其認為西方世界不會決心支持烏克蘭」。倘若普丁知道西方世界會與烏克蘭站在一起，也許就不會全面入侵烏克蘭。

今年適逢台灣總統直選30週年，方慧蘭於演講也肯定台灣爭取自由民主的勇氣與決心，並強調台海和平必須得以維持，世界民主國家應明確表態，不接受和平被破壞，「這就是為何來訪台灣、認同台灣活絡民主如此重要」。

第10屆凱達格蘭論壇今天登場，來自亞太、歐洲、北美及拉美等9國12名政要、國會議員及學者專家，共同討論民主韌性實踐、印太聯防建構，以及非紅供應鏈重塑等議題。