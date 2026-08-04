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副總統：世界不缺抱怨者 珍貴的是願意解決問題

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天表示，面對氣候變遷、能源轉型、公共衛生、人工智慧發展等挑戰，世界不缺製造問題或怨天尤人的人，最珍貴的是看見問題後願意捲起袖子，想辦法找出答案、解決問題的人，這正是科學的精神。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「我國參加2026年各國國際科學展覽會代表團」，並聽取參加美國國際科技展覽會的獲獎學生分享研究作品。

副總統肯定參加國際科學展覽的學生，憑藉扎實研究、創新思維，以及面對挑戰的韌性，在世界舞台獲得優異成績，不僅為自己爭光，也讓國際看見台灣青年的無限潛力。蕭副總統也祝福下半年即將出國參賽的6個代表團。

她指出，科學精神在於看見問題，甚至不斷發現新的問題，再努力探索及尋求答案。有時第一次找到的答案並不完美，必須經過反覆實驗、修正和嘗試，才能做得更好。

蕭副總統說，真正的科學家並非從未失敗，幾乎每一位成功的科學家，都是從一次又一次失敗中學習、探索未知，最後找到更好的解方，這份勇氣與堅持，正是科學最珍貴的地方。

她表示，當前國家及世界正面臨許多重大挑戰，包括氣候變遷、能源轉型、健康與公共衛生議題，以及人工智慧的發展與風險。世界上不缺製造問題的人，也不缺看見問題後怨天尤人、責怪別人的人，最珍貴的是願意捲起袖子、想盡辦法找出答案及解決問題的人。

她期勉學生帶著自信走向世界，同時保持開放與謙卑，勇於分享自己的研究成果，也樂於欣賞別人的成就，因為永遠都有可以做得更好的地方。

蕭副總統表示，在場學生都是台灣最好的未來，也是世界未來的一部分。未來許多科學突破，可能來自今天的一個靈感，重要發明也可能源自現在的一次實驗。她期許大家永遠保持好奇心，勇敢提出問題、不斷追求更好的答案，並用專業回應世界與時代的需求及挑戰。

蕭副總統說，台灣始終相信人才的重要性，人力及人才都是國力的展現。台灣之所以能在國際舞台占有重要地位，並獲得國際尊重，正是因為有一代又一代勇於探索、勇於創新的人才。

她表示，一個人的天分與努力可以成就許多事情，但一群人一起走，能走得更遠。期盼所有發想與靈感，都能成為未來解決問題的重要動能，共同讓台灣的努力與創新成就更好的世界。

抱怨 蕭美琴 氣候變遷

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