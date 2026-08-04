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柯文哲二審官司正式開打！高院9月8日首開庭 他明天先到派出所換電子手環

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城案一審判刑17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間告警系統異常，裁定自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，另合議庭已經定9月8日下午3時傳喚柯文哲開庭。

據了解，法院也已經命柯文哲明日上午10時至台北市政府警察局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備，並預計於更換後發表意見。

柯文哲設京華城容積率弊案，一審2026年3月26日判應執行有期徒刑17年，檢方4月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」部分提起上訴。

至於相關被告救濟部分，柯文哲、黃景茂、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正7人均主張無罪，包含第三人鼎越公司已先後上訴。

柯自去年交保後，被裁定限制出境、出海、施以電子腳環科技監控，而台北地院裁定今年5月15日起延長限制出境、出海及科控8個月。

柯文哲 電子手環 京華城

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