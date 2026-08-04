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民眾黨控包租代管圖利兆基 花敬群：從不介入招標評選

中央社／ 台北4日電

民眾黨立法院黨團指控國家住都中心董事長花敬群涉嫌圖利兆基屋管公司。花敬群今天說，這是抹黑，兆基公司服務6都案件是中央的2倍，大家都是依採購法正常招標、評選，「我本人從來不介入住都中心所有的招標跟評選案件」。

包租代管龍頭兆基屋管相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機。民眾黨團主任陳智菡今天在黨團記者會表示，兆基屋管公司及其子公司寄居蟹管理顧問，在住都中心包租代管標案中承攬比例，從第2期43家業者中的5家，到第5期幾乎已占1/3。

她說，兆基長期取得政府標案，花敬群更在專訪中表示自己與兆基前董事長李建成是山友，都可能讓投資人認為兆基集團與政府關係良好，進而投入資金。然而趙姬及寄居蟹卻涉投資爭議，花敬群與兆基集團間涉及圖利、利益輸送及行政失職，檢調應介入調查。

花敬群上午出席活動前接受媒體聯訪指出，他要嚴厲譴責這種錯誤的抹黑行為，兆基屋管公司自社宅包租代管第1期到4期，主要承接6都政府發包的社會住宅包租代管案件，至第5期才開始參與國家住都中心執行的中央版社宅包租代管業務。

花敬群表示，兆基公司從包租代管第1期起都是台北市、新北市以及桃園市政府最主要的社宅協助廠商，從前台北市長柯文哲時代就是如此，「如果有圖利，那是誰圖利？請民眾黨團自己查清楚」。

花敬群也澄清，他爬山絕大多數是自己獨行，僅一次參加兆基公司辦理平等里水圳健行活動，也是唯一一次跟李建成一起在山林活動。

針對兆基公司狀況是否波及社會住宅包租代管業務。花敬群表示，昨天下午已邀兆基與寄居蟹公司董事長說明營運及財務狀況。2家公司財務問題本質還是傾向是董事長個人另外成立的公司在外的財務問題，對2家公司營運目前沒有明顯影響、且財務都還算安定，現階段穩定運作，請房東與房客安心。

花敬群說，住都中心會啟動保全作為，後續一旦發生服務無法銜接或公司無法正常營運，已在安排如何轉銜這些服務案件；今天下午也會再跟6都的公會以及相關業者討論後續銜接問題，務必讓房東、房客服務不中斷。

針對影響包租代管比例，花敬群說，現階段兆基公司服務社宅包租代管大約2萬3000件，其中8000多件是中央、1萬5000件是縣市政府；寄居蟹約有6800多件。整體來說，目前地方加中央包租代管的有效租約大約為11萬件，兆基公司與寄居蟹公司合計約占1/4，住都中心已積極盤點掌控，仍以保障房東房客權益優先。

花敬群 包租代管 民眾黨

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