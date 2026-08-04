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白提交通罰鍰、安樂死法制化公投無共識 立院會最快下周闖關出門

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
年底九合一選舉進入倒數，在野黨立委提出多項公投案，藍白黨團今天接連召集協商。圖／聯合報系資料照片
年底九合一選舉進入倒數，在野黨立委提出多項公投案，藍白黨團今天接連召集協商。圖／聯合報系資料照片

年底九合一選舉進入倒數，在野黨立委提出多項公投案，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天接連召集協商，其中針對交通罰鍰專款專用、安樂死法制化公投，朝野立委始終未能達成共識，擔任會議主席的民眾黨立委洪毓祥裁示，上述提案保留送交立法院會處理。

民眾黨立法院黨團今天召集黨團協商，討論民眾黨團所提「交通罰鍰專款專用」、「安樂死法制化」等公投案。民眾黨立委劉書彬表示，民眾黨團提出交通罰鍰公投，主要原因為單靠罰鍰、科技執法不足以有效改善道路安全，「這項公投不是要討論執法，而是罰鍰收入如何使用。」

劉書彬說，有人質疑交通罰鍰涉及預算議題，但是這項公投提案並未增加或刪減任何預算，而是要建立「罰鍰收入優先回歸交通安全」的重大政策原則，國民黨團書記長林沛祥隨後也說，國民黨團與民眾黨團意見一致。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，這項公投提案真的非常可惜，因為這是立法院該做的事情，包括改善道路交通安全環境、補貼大眾運輸等，無論是在中央或地方政府，現在都有相關法規可以依循，「如果各位覺得法規還不夠好，其實只要坐下來提案修法。」

陳培瑜還說，依照未經民進黨團討論的新版財政收支劃分法，地方政府已經多出很多財源，「如果民眾黨團認為需要更多錢投入地方交通建設、改善用路環境，就請回來立法院修法，不要把自己該做的事情丟包、甩鍋給民意，回到立法院開會修法才是正解。」

至於安樂法法制化公投，劉書彬在會中則表示，安樂死早已是台灣社會不能迴避的生命議題，儘管有人質疑立法院已經有安樂死法、尊嚴善終法等相關法案，然而公投與立法兩者並不衝突，「立法決定制度如何設計，公投決定人民是否支持安樂死法制化的政策方向；公投回答的是要不要做，立法回答的是要如何做。」

劉書彬說，面對超高齡社會來臨，醫療科技延長生命，卻也可能延長痛苦，台灣社會對生命自主、尊嚴善終有越來越多討論，「政府不能以還在審議，作為延宕政策的理由」，民眾黨團認為重大的公共政策，應該交由全民共同投票決定，也進而達到法制化的目的。

國民黨立委洪孟楷表示，各界對安樂死議題各有立場，真的很難說服立場不同的人，那就交由全國人民共同決定，「如果公投通過，少數服從多數，多數尊重少數，行政與立法部門要積極回應民意；如果公投不通過，代表台灣社會多數不支持，行政與立法部門繼續做後續配套。」

民進黨團書記長范雲則說，安樂死法制化的對話才剛開始，民眾黨團卻在此時提出公投案，而且直接在立法院會逕付二讀，根本沒有辦法在委員會好好討論，「立委應該要有能力先在委員會討論，把民眾支持跟擔憂的理由用法條的方式好好處理」，否則只是加深社會分歧。

眼看在場立委無法達成共識，擔任會議主席的洪毓祥裁示，兩項公投提案未能達成共識，後續依照相關議事規範處理。據了解，立法院會最快下周就能表決處理，確切時間仍待藍白黨團共商討論，力拚送出立院大門。

公投 安樂死 劉書彬

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