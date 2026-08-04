批花敬群稱與李建成關係不一般 民眾黨疑圖利兆基喊話北檢徹查

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，不少投資人、房東受害，悲泣表示「是因政府才信任兆基」。民眾黨立院黨團今揭露，國家住都中心董事長花敬群過去公開稱與兆基集團董事長李建成是好友，有沒有幫兆基背書，讓兆基爽拿國家數十億服務費，北檢應立刻介入調查是否涉及圖利。

陳清龍表示，住都中心本來應該蓋好蓋滿社會住宅，讓年輕人有安身立命的地方；如今卻居住正義大跳票，花敬群淪為詐騙幫兇。賴總統在選前承諾蓋百萬戶社會住宅，包括直接興辦、包租代管、租金補貼，選後卻跳票；內政部長劉世芳也證實從社宅目標13萬戶下修到4萬戶，輔導37萬戶改以剩餘屋釋出及包租代管補足供給。

陳清龍指出，社會住宅政見跳票，住都中心預算卻一路狂飆，從2022年的32億元到去年的90億元，直到今年暴增到489億元，足足增加了15倍預算。從2024到2026年，興建社宅相關預算合計高達2018億，租補預算為998億，比例嚴重失衡；盡管包租代管、租補都有其必要性，但核心業務還是要蓋社宅，以真正平抑房價。

陳清龍說，明明社宅興建數下修、業務大量外包，住都中心的人事卻持續膨脹，員工人數從2018年的57人增加到2026年度的495人，增加9倍；人事費更從180萬元暴增至6.74億，增加約38倍，平均每名員工年薪超過130萬。

立委許忠信說明，兆基吸引投資人主要靠「人」，也就是政商人脈，讓投資人認為具有獲利可能；「物」則是大量取得政府標案，形成穩定收入。花敬群過去曾公開表示與李建成是爬山好友，「這不是一般關係介紹，而是協助兆基募資。」

許忠信表示，兆基管理顧問再成立趙姬投資以及寄居蟹，三家公司交叉持股，寄居蟹甚至與兆基登記在同一地址。全國包租代管標案約有3成由兆基及其關係企業取得，以政府支出的約67億元服務費估算，兆基取得約20億元服務費。

許忠信說，現在兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債無法正常兌付，花敬群身為住都中心董事長，難道沒有背書的責任？呼籲檢調立即介入調查，政府也應出面向社會交代清楚。

黨團主任陳智菡補充，賴政府現在的居住正義政策，以包租代管和租金補貼為主，其中住都中心以限制性招標與最有利標的方式，委請業者協助政府做包租代管，其中「兆基集團」承攬比例一路攀升，從第2期43家業者中的5家，到第5期幾乎已占三分之一。

她指出，兆基早期以子公司「寄居蟹」標取國家包租代管業務，後續則改以兆基母公司名義參與公開招標；透過包租代管制度，業者除了可領取每案最高1萬8千元的媒合費，每月還可領取約4至5千元管理費，相關經費皆來自政府補助。

針對花敬群今早回應，兆基自北市府期間就與承辦相關業務，民眾黨不該粗糙指控？許忠信說，花敬群過去多次在媒體上說跟李建成的關係，屬於故意放出訊息協助李建成，是自證己罪。陳智菡則批評，花敬群不要模糊焦點，寄居蟹於六都皆有投標，住都中心之後發包，也是全台北中南東都有；兆基物業跟花敬群之間的關係，還有住都中心服務勞務採購標案，難道也要推給雙北市嗎、凡事都要扯民眾黨前主席柯文哲嗎？