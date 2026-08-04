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批EZ WAY監管爭議政府卸責 羅廷瑋：財政部公開收費細節

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供

跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」被疑有監管爭議，國民黨立委羅廷瑋今日表示，關務署稱EZ WAY為私人交易無委託契約，但身為主管機關仍負有監管職責。該App雖非直接向民眾收費，成本恐轉嫁至消費者。財政部作為關貿最大股東，推動政策時當官方，談及收費卻撇清責任。政府應公開收費細節並由第三方查核，切勿卸責。

羅廷瑋說，有關EZ WAY爭議，他看到關務署稱「這套App不是海關委託建置」，相關收費只是關貿與報關業者之間的私人交易。但「沒有委託契約」只能說明系統由誰建置，不能證明政府不用監督。監管責任來自主管機關的法定職責，不是來自委託契約。他找到關務署2020年的會議紀錄，裡面寫得很清楚：「其收費基準毋需申請財政部同意，惟關務署為通關網路業務主管機關，負有監管之責。」同一紀錄也表示，是否將這類收費納入法規管理，「本署將審慎評估」。

羅廷瑋說，6年過去了，評估結果在哪裡？費率檢討過幾次？關務署究竟監督了什麼？2020年，關務署官網明確寫道：「快遞收貨人實名認證只能透過關貿網路股份有限公司開發建置之『EZ WAY易利委』App辦理。」今年3月全面實施預先確認委任前，官方又一再要求民眾注意EZ WAY推播、透過App確認申報資料。

羅廷瑋指出，紙本委任等替代方式確實存在，但政府多年來持續宣導EZ WAY，民眾自然會把它當成主要的官方通關工具。現在發生爭議，怎麼能把民眾使用EZ WAY，說成只是民眾自己的選擇？更何況，關務署今年1月就已承認，部分業者對關貿收費有不同意見，政府卻仍在3月全面實施，直到爭議爆發才說要再花三個月檢討。問題不是現在才發現，而是政府早就知道，卻選擇先上路、後檢討。

羅廷瑋說明，目前EZ WAY已有759萬人註冊，每月處理400多萬分申報。若每分申報對應一筆收費，依關務署公布的每筆0.8元至3.5元試算，一年理論收費規模約為3840萬元至1.68億元；另有業界資料指出，SFTP系統串接還有每月2500元及每筆0.8元的費用。當然這只是他依公開資料推估，不是實際營收或利潤，實際收了多少、是否另外計算，政府都應說清楚。

羅廷瑋表示，關務署稱費用不是直接向民眾收取，但這只回答了「誰先付款」，沒有回答成本最後由誰負擔。相關費用是否反映在運費、平台服務費或商品售價，政府做過影響評估嗎？

羅廷瑋提到，財政部也絕非局外人。依關貿公開資料，財政部持有5416萬2436股，占36.11%，是關貿最大單一股東，關貿第11屆董事會12席一般董事中，有6席為財政部法人代表。今年股東常會通過2025年度盈餘分配案，每股配發3.55元現金股利。若財政部在除息基準日持股數不變，依實際持股計算，預估可獲配約1億9228萬元。

羅廷瑋表示，雖然這是關貿整體盈餘分配的估算，不能直接推論為EZ WAY所產生的收益或利潤，但足以說明財政部不只是主管機關，也是實際參與公司治理的最大股東。要求民眾配合時，是政府政策；談到收費時，變成私人交易；被追問責任時，又說沒有委託契約；分配股利時，財政部卻是最大股東，贏家在誰？

羅廷瑋呼籲財政部，3個月的檢討須交代EZ WAY實際收費筆數、各級距費率、收入、成本及損益，並透過第三方查核，提出費率監管、服務中斷、個資事件及民眾權益受損時的明確責任分工。沒有契約，不能成為政府的免責聲明；監管責任，更不能被「私人交易」四個字一筆勾銷。

財政部 羅廷瑋 契約

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