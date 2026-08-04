總統授勳麥考爾 盼台美國防合作走向共同研發生產

總統賴清德今天頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾「大綬景星勳章」；他說，這枚勳章承載台灣人民最誠摯的敬意，也象徵台灣跟美國之間的深厚情誼，期待與美國深化合作，從軍事採購走向共同研發、共同生產。

賴總統今天在總統府頒授麥考爾（MichaelMcCaul）「大綬景星勳章」，表彰麥考爾長年深化台美關係、支持民主台灣，以及維護台海和平穩定所做的貢獻。總統說，這枚勳章承載台灣人民最誠摯的敬意，也象徵台灣跟美國之間的深厚情誼。

賴總統說，麥考爾是美國國會深具影響力的政治領袖，多年來堅持追求和平、大力支持民主夥伴，面對威權主義擴張，始終展現清楚立場與勇氣。

總統表示，上次在總統府見面，是他2024年就職總統後，麥考爾率領第一個美國國會議員訪問團來訪。當時麥考爾以中文說「我們愛台灣」，並強調美國對台灣的強韌支持，讓人非常感激、也非常感動。

他指出，台美共享民主自由價值，也共同維護區域和平穩定。面對中國威權主義持續擴張，台灣堅守民主防線，也深信和平靠實力，而實力必須建立在堅定的自我防衛決心。

賴總統感謝麥考爾長期支持台灣提升國防力量，包括敦促美國行政部門加速交付對台軍售武器裝備，以及與美國國會跨黨派眾議員支持台灣推動國防特別預算，展現美國國會對台灣安全的堅定承諾。

總統表示，台灣將持續推動國防改革、強化不對稱戰力、建立無人機攻防體系，並提升全社會防衛韌性；也期待與美國深化合作，從軍事採購進一步走向共同研發、共同生產，攜手維護印太和平穩定。

他說，台美夥伴關係也正向經貿以及科技領域加速拓展。麥考爾代表的是德州，是美國重要的能源與科技產業重鎮。去年台灣是德州第七大出口市場，台灣與德州的經貿交流及產業合作，也成為台美關係持續深化的重要力量。

總統表示，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，他和麥考爾今天共同出席的凱達格蘭論壇也邁入第10屆。站在新的里程碑，他要再次感謝麥考爾不遠千里而來，感謝麥考爾以行動守護民主夥伴，始終與台灣站在一起。