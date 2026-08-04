游盈隆稱一、兩個公投要處理到凌晨 林沛祥：2018效率比2026高？

在野黨立委提案修正公民投票法，明定公投案全部編印在同一張選票。中選會主委游盈隆今表示，多項公投案印在同一張選票，製造的問題可能比解決的問題還多。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示尊重，不過跟2018年當時完全沒有準備的情況下有10項公投相比，似乎2018年行政效率比2026年的高得多。

年底地方選舉進入倒數，在野黨提出多項公投案，為了避免重蹈2018年開票亂象，藍白立委也接連提案相關修法，明定公投案全部編印在同一張選票。

游盈隆今在拜會民眾黨立院黨團時說，這項修法的靈感來自美國，制度移植如器官移植，不能只移其中一點，不考慮其他條件，美國有多項配套措施，包括光學掃描儀器、電子計票系統等，目前台灣不具備這些條件，只是想要單一修法解決所有問題，這是完全不可能的事情。多項公投案印在同一張選票，製造的問題可能比解決的問題還多。

林沛祥表示，針對游盈隆本身業務表示尊重，畢竟游盈隆是專業且相對中立的主委。不過對於游盈隆說一、兩個公投案就要處理到凌晨，這跟2018年當時完全沒有準備的情況下有10項公投相比，似乎2018年行政效率比2026年的高得多。應該是與時俱進，因此針對游盈隆的說法，他個人是持保留態度。