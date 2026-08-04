藍倡反廢死、鞭刑、重啟核能三公投協商無共識 立院最快814可闖關

國民黨團提出反廢死、鞭刑、重啟核能等3項公投案，擬於年底九合一選舉合併投票。國民黨團書記長林沛祥今召集朝野協商，民進黨質疑正當性，故未有共識，將送立法院會處理。反廢死、鞭刑、重啟核能等公投案分別於6月26日、7月3日、7月14日逕付二讀，若依1個月協商期推算，最快8月14日立法院會即可處理。

立法院於6月26日、7月3日、7月14日處理反廢死公投、鞭刑公投、重啟核能公投，在國民黨立委的人數優勢下表決通過公投案，逕付二讀，交付朝野黨團協商。

反廢死公投的案由是，現行多數民意主張我國重大刑罰仍應以死刑來嚴懲惡徒，但113年憲判字第8號強加「合議庭法官一致決」的嚴格限制，無異於架空死刑制度。為維持死刑制度的實質威嚇力，有必要讓全民透過公投重新確立死刑的核心地位。

鞭刑公投的案由指，近年性侵害犯罪、凌虐幼童罪、高額詐欺罪等，已對人民性自主、兒少生命安全、財產安全及社會信賴造成持續且重大衝擊。現行刑事制裁及防制機制是否已足以回應公共安全、被害人保護及刑事正義的期待，仍有交由全民共同表示意見的必要。

重啟核能公投的案由是，政府對重啟核電持開放態度，若適度提高核能發電占比，建立安全、穩定、多元且低碳的能源結構，降低對火力發電及進口燃料的依賴，可確保合理電價與穩定供電，提升國家能源安全與國防韌性，並為人工智慧（AI）、半導體及高科技產業提供充足、穩定的電力來源。

林沛祥今日就反廢死公投、鞭刑公投、重啟核能等3項公投案召集黨團協商。不過，民進黨立委陳培瑜針對反廢死公投重申，民進黨並未反對公投也未反對死刑，並舉國民法官判處新北三重滅門案兇嫌張泓毅死刑為例，表示我國並未如國民黨立委翁曉玲所稱的實質廢死；另外陳培瑜也質疑鞭刑恐有違人權兩公約於我國內法化的規定與精神，至於重啟核能公投更是「冷飯熱炒」、「選舉動員」。

朝野雙方針對3項公投案並無共識，林沛祥宣告依照立法院職權行使法，保留送請立法院會處理。依據立法院職權行使法第71-1條規定，議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。至8月14日，3項公投案均已逾1個月協商期，當日立法院會即可處理。