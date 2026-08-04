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影／包租龍頭兆基爆雷 民眾黨團指住都中心成詐騙幫凶

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立院黨團上午在黨團舉行記者會，黨團主任陳智菡質疑國家住都中心董事長花敬群與已辭任兆基董事長的李建成是山友，疑涉圖利。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團上午在黨團舉行記者會，黨團主任陳智菡質疑國家住都中心董事長花敬群與已辭任兆基董事長的李建成是山友，疑涉圖利。記者黃義書／攝影

民眾黨立院黨團總召陳清龍、立委許忠信、蔡春綢與黨團主任陳智菡，上午在黨團舉行記者會，指控國家住都中心董事長花敬群與已辭任兆基董事長的李建成是山友。

陳智菡質疑表示，兆基承包了全台灣最多的社會住宅，前董事長李建誠涉入了吸金還有詐騙的疑雲，而兆基集團利用用旗下的子公司或者母公司，大量的承包包租代管的這個事業，包括政府的補助，還有很多投資人的投資。陳智菡指李建誠的投資周轉不來，很多人血本無歸，質疑現在的社會住宅跟包租代管，竟然變成了一個詐騙工具嗎？

花敬群今上午親上火線駁斥，兆基屋管自包租代管第一期起便承辦社會住宅包租代管服務，前四期案件均由六都地方政府依《政府採購法》公開招標，第五期中央公會版則由國家住都中心辦理，同樣依法招標評選，「我本人從未介入住都中心任何招標評選案件」。表示現在的問題比較像是兩位董事長個人成立的公司在外頭的財務問題，目前公司營運仍是穩定運作當中，要請房東與房客安心。

民眾黨立院團總召陳清龍（右二）、立委許忠信（左二）、蔡春綢（左一）與黨團主任陳智菡（右一），上午在黨團舉辦「花敬群麻吉當包租公 住都中心淪詐騙幫兇」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立院團總召陳清龍（右二）、立委許忠信（左二）、蔡春綢（左一）與黨團主任陳智菡（右一），上午在黨團舉辦「花敬群麻吉當包租公 住都中心淪詐騙幫兇」記者會。記者黃義書／攝影

詐騙 民眾黨團 包租代管

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