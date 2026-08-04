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會晤自由之家執行長 徐國勇：強化民主夥伴合作

中央社／ 台北4日電

民進黨今天表示，民進黨秘書長徐國勇會晤美國人權組織自由之家執行長弗萊等人時提及，台灣身處對抗威權施壓的最前線，將持續深化與美國及其他理念相近夥伴的緊密協作等，堅決反對任何以非和平方式單方面改變台海現狀的企圖。

民進黨今天發布新聞稿指出，徐國勇3日於民進黨中央會晤美國人權組織「自由之家」（FreedomHouse）執行長弗萊（Jamie Fly）及台灣辦事處負責人史雷坦（Kevin Slaten），雙方就全球民主發展、中國威權擴張、台海局勢、民主韌性、台美安全合作及台灣政情發展等議題交換意見，並展現持續強化台灣與國際民主夥伴合作的決心。

徐國勇說，民主的鞏固不僅來自於堅定的承諾，更在於培育信仰自由民主的新世代人才，他要特別感謝自由之家對台灣青年世代的重視。

面對全球威權主義擴張，徐國勇表示，台灣身處對抗威權施壓的最前線，將持續透過提升自我防衛能力、深化與美國及其他理念相近夥伴的緊密協作，堅決反對任何以非和平方式單方面改變台海現狀的企圖。

徐國勇也說，具備韌性的民主體制，不僅要守護自由，更必須為人民帶來實質福祉。台灣過去3年維持強勁經濟成長，並持續擴大社會福利，充分展現安全、民主與繁榮並非彼此取捨，而是可以相互促進。穩固的安全環境與民主制度，是經濟持續發展與社會不斷進步的重要基礎。

此外，中國7月起實施民族團結進步促進法，徐國勇感謝自由之家長年追蹤全球跨境鎮壓案例，並勇敢為受壓迫者發聲，也說中國透過長臂管轄與跨境鎮壓，在全球脅迫與濫捕無辜人士，該法實施以來，台灣人民赴中的風險急遽升高，該法也對全球民主國家造成嚴重威脅。

徐國勇表示，民進黨未來將在現有良好合作基礎上，持續與自由之家及全球民主夥伴保持緊密聯繫，共同攜手鞏固民主防線，守護區域與全球的和平與繁榮。

徐國勇 秘書長 台海

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