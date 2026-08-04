【重磅快評】陳其邁勤王不力 黃偉哲這回上了牌桌？

中聯毒油案一發不可收拾，台中市長盧秀燕及藍營砲轟經濟部、衛福部與台糖「5月就知情卻護航吃案」，由於台糖總公司在台南，賴清德在市長任內訂食安自治條例要求業者須48小時內通報，台南市長黃偉哲面臨「敢不敢用賴清德的法律處罰台糖」的難題。不過，市府衛生局昨天已到台糖訪查，黃偉哲今天又跑了一趟，還說盧秀燕錯把 馮京當馬涼，未免演過頭了。

黃偉哲兩任市長任期將屆，整體而言，能見度遠不如他的前輩賴清德。賴清德任期未滿即北上出任閣揆，而黃偉哲任期僅剩不到半年，至今仍靜悄悄，政治行情遠不如隔壁的陳其邁。黃偉哲任內沒有亮眼政績，卻歷經爐碴案、經發局長涉貪、光電衍生出黑金、槍擊等治安事件，在在影響個人的政治評價。

不過，世事難料，黃偉哲似乎從這次食安風暴中到看到機會，在任期尾聲突然奮起，毫無來由北上開記者會砲打台北市長蔣萬安，只因蔣力挺國民黨小編製作AI產出仿賴清德聲音的諷刺影片《油不得你》；更詭異的是，黃既批判AI深偽，卻不惜挨告播放AI深偽蔣萬安談論蔣介石及白色恐怖的語音檔，還批蔣萬安別作「深偽科技的佛地魔」，引發「到底誰才是佛地魔」的爭議。

不過，主秀還是毒油案的發展，正當外界關注中聯油脂違法牟利之際，台中地院日前裁定羈押中聯油脂廠長陳明榮，地院新聞稿意外揭露「台糖早在5月就發現苯駢芘超標」的內情，輿論瞬間炸鍋，台糖則以原料買方作為未通報的理由，經濟部與衛福部為台糖背書，還誇台糖是好寶寶。

重頭戲還是在台南市府，台南市衛生局昨天劍及履及派員前往台糖總公司訪查，並宣布「台糖免罰」，因為原料不等於食品，不適用地方自治條例針，中央與地方見解一致，通報的責任在中聯油脂。

台糖到底要不要通報？儘管台南市府有主場優勢，但行政認定仍應接受檢驗。高檢署主任檢察官陳宏達及曾任司法官的台中市法制局長李善植一致認定台糖「依法必須通報」，除了引用台南市食安自治條例，並強調通報是法定義務，有危害之虞就必須通報，就看民眾信那一套。

只是黃偉哲的秀作不完，今天一早跑到位在新營的台糖油品事業部「訪查」，強調台糖油品部門經營的是汽柴油，不是食用油，陪同的衛生局人員也到公司內查看一番，表示並未發現食用油生產設備及成品，黃因此反譏盧秀燕「錯把馮京當馬涼」。

就算盧秀燕日前曾說台糖總公司及油品部門均設於台南，即使油品事業部經營的是汽柴油，但總公司仍設台南，並不影響台南市食安自治條例的適用，這是當年賴清德規定業者有通報義務，否則台南市衛生局昨天也不必跑一趟台糖總公司。

若真要較真，台糖的食用油其實是歸高雄市小港區的「砂糖事業部」管，黃偉哲笑盧秀燕錯把馮京當馬涼，除了反擊藍營、避開執法困境，更形同把矛頭對準高雄市長陳其邁；陳是公衛專家，日前批中央的下架政策，台糖惹出風波卻表現不若黃偉哲積極。此番勤王不力，陳其邁在這一局的表現反不如黃偉哲？