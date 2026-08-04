【即時短評】不甩「政治爆衝」質疑 黃偉哲走自己的路

不到一周連續叫陣藍營市長蔣萬安、盧秀燕，外人眼中的「溫和哲」，升級為「暴衝哲」，讓外界看到「不一樣的黃偉哲」。進入台南市長任期屆滿倒數，「走自己的路」日益明顯，未來政壇動向引發關注。

近來AI深偽影片風波持續延燒，黃偉哲上月底特地別北上與立委王定宇開記者會，會中公開3段以AI合成台北市長蔣萬安聲音的音檔，藉此反擊蔣萬安聲援「油不得你」影片製作團隊，並批評蔣不要成為「深偽科技的佛地魔」，不僅在立院引發關注，選區不少鄉親也錯愕問「市長怎跑去立法院開記者會」？

日來中聯油脂公司致癌物苯駢芘超標風暴延燒詎料，針對台中市長盧秀燕謬誤稱台糖油品部門設於台南應主動通報，結果是食用油業務屬高雄小港砂糖事業部，這更讓黃偉哲撿到槍借力使力，今早藉由台糖公司的澄清諷刺說，「此油非彼油」，盧市長是「錯把馮京當馬涼」。

短短不到一周，連續兩件重大事件，黃偉哲都把握機會發聲；尤其，蔣萬安及盧秀燕不僅是藍營六都市長，更是投入2028總統選舉熱門人選，槓上兩人，也增加政壇討論度。

細數黃偉哲兩屆市長選舉都跌破外界眼鏡驚險過關，黃上任市長迄今，爆發學甲88槍擊案、光電貪瀆弊案，都讓黃承受不少批評，其中有些是訛傳，黃偉哲也曾私下忍住不願多談。

認識黃偉哲的人都清楚，黃個性有時相當孩子氣，私下親和力十足，首創的「市長陪你拍」，在市長獎頒獎典禮中推出特色互動合影活動，讓每位獲獎學生擺出創意姿勢與市長合照，更擄獲大批莘莘學子及家長。

此外，活動行程常可見幕僚準備的袋子小物分贈給大小朋友，迅速炒熱活動氣氛。

尤其任內低調拓銷台南農產品，搭乘紅眼班機搭經濟艙至日本、韓國、新加坡、波蘭、英國等國外推銷台南芒果、鳳梨、芭樂、火龍果、棗子、文旦及精緻加工農特產等，更為外界津津樂道；網路上一張在國外機場累到睡著的照片，更讓大批鄉民不忍疼惜，甚至近來妹妹黃智賢不時在社群Threads針對相關議題發言「助攻」，支持度、討論度都持續上揚。

只不過，市長任期進入下半場倒數計時，黃偉哲在民進黨內非派系中人，缺乏派系奧援適時關愛，時常吃悶虧自吞，下一步動向支持者不免焦慮；日前就有黃偉哲友人透露，「不排除投入選舉」，雖然黃偉哲日前才說市長任期會做滿，政界人士認為，兩者時間並不衝突，尤其近來大動作，更增添想像空間，「走自己的路」，進可攻，退可守，或許正是其心情寫照。