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兆基爆雷⋯住都中心擬轉銜機制 第二大股東宏碁可能接手經營

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影／民眾黨指控圖利兆基 花敬群：從未介入住都中心任何招標評選案件

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，中華民國國家住宅及都市更新中心董事長花敬群今天表示，國家住都中心已啟動必要保全及轉銜機制，保障約3萬戶包租代管房東、房客權益，呼籲房東及房客安心。記者邱德祥／攝影
兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，中華民國國家住宅及都市更新中心董事長花敬群今天表示，國家住都中心已啟動必要保全及轉銜機制，保障約3萬戶包租代管房東、房客權益，呼籲房東及房客安心。記者邱德祥／攝影

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否波及社會住宅包租代管業務。國家住都中心董事長花敬群今天表示，兆基前董事長李建成與寄居蟹租屋負責人林佑任另設投資公司發行公司債，屬於兩人外部投資的財務問題，現階段並未看到對兆基物管及寄居蟹租屋公司的營運造成明顯影響，國家住都中心已啟動必要保全及轉銜機制，保障約3萬戶包租代管房東、房客權益，呼籲房東及房客安心。

花敬群表示，兆基自社會住宅包租代管第一期起即參與地方政府推動的包租代管業務，第五期才開始承接國家住都中心辦理的中央版案件。目前兆基承辦約2萬3,000件包租代管案件，其中約8,000多件為中央案件、約1萬5,000件為地方政府案件；寄居蟹則承辦約6,800件，兩家公司合計約3萬件，占全台地方與中央包租代管有效租約約11萬件中的近四分之一。

花敬群說，國家住都中心昨日已邀請兆基現任董事長及寄居蟹董事長到中心說明營運及財務狀況，初步掌握兩家公司目前財務仍算穩定，也未出現服務異常情形。政府與國家住都中心則持續進行風險控管，一旦未來發生服務無法銜接或公司無法正常營運的情況，已著手規畫案件轉銜機制，並將與六都租賃住宅服務公會及相關業者討論承接方案，確保房東、房客權益及服務不中斷。

他表示，兩家公司長期承辦大量案件，也代表其服務品質長期獲得房東支持與市場肯定。不過，此次事件短期內難免影響房東及社會大眾對包租代管制度的信心，因此國家住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，並維持包租代管制度穩定運作。

對於民眾黨團指控涉嫌圖利兆基屋管，且與李建成過從甚密，兩人是山友，花敬群駁斥，兆基屋管自包租代管第一期起便承辦社會住宅包租代管服務，前四期案件均由六都地方政府依《政府採購法》公開招標，第五期中央公會版則由國家住都中心辦理，同樣依法招標評選，「我本人從未介入住都中心任何招標評選案件」。

花敬群 民眾黨 包租代管

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