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影／游盈隆拜會民眾黨立院黨團 盼大選年不要刪減中選會預算
中選會主委游盈隆上午前往民眾黨立院黨團拜會，由民眾黨立院黨團總召陳清龍，率同王安祥、邱慧洳、劉書彬、黃春綢、陳昭姿、許忠信、洪毓祥一同與會。游盈隆表示今天是提一個感謝、二個提議前來拜會。
游盈隆感謝立法院行使人事同意權的時候，民眾黨八位委員一致同意通過。游盈隆表示自上任以來風塵僕僕，全國各地去視察選務，感受到中央與地方的團隊感，就是要把今年底的選舉順利圓滿達成。而另外兩個提議游盈隆表示，一個是「公投法」21條的修法。7月17號立院通過二讀，7月28號民進黨提復議，7月31號又在院會被否決。7月31號到今天為止，雖短短幾天，但此事情很急，有必要前來與黨團做面對面的溝通。
游盈隆強調今年是大選年，立法院正在審查115年的中央總預算，本來預算被刪減當時覺得還是可接受的程度，但是後來的發展遠遠超出意料之外，呼籲大選年請不要刪減中選會的預算。
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