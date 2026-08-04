遭民眾黨控圖利兆基 花敬群反酸：柯市府時就是主要社宅協力商

包租代管業龍頭「兆基屋管」傳捲入債務風暴，民眾黨立院黨團今指控國家住都中心董事長花敬群與已辭任兆基董事長的李建成是山友，疑涉圖利。花敬群批指控太過惡劣，稱他從不介入中心招標評選案件，且兆基一直都是雙北及桃園市府最主要社宅協力廠商，從柯市府時代就是如此，如果有圖利，那是誰圖利？

花敬群今上午親上火線，表示現在的問題比較像是兩位董事長個人成立的公司在外頭的財務問題，目前公司營運仍是穩定運作當中，要請房東與房客安心。

花敬群強調，政府部門跟國家住都中心在這段時間都積極去了解及控管損害，昨下午兆基公司現任的董事長跟寄居蟹公司董事長都來到國家住都中心，說明目前營運狀況及財務狀況，初步了解現階段兩家公司的財務都還算安定，也沒有服務異常的現象發生，而中心當然會啟動該有的保全作為，及後續一旦發生服務上無法銜接，或無法正常營運情況下，該如何轉銜服務案件，都已在安排。

至於民眾黨團指控圖利，花敬群強調，這是錯誤的、扭曲的抹黑，兆基從包租代管第一期就辦理社會住宅服務，一到四期所服務的案件全部都是六都地方政府執行的案件，只有到第五期才開始有國家住都中心執行的所謂「公會版」，就服務的案件數，兆基服務六都的案件是中央版的兩倍。

花敬群說，大家都是照採購法正常的招標評選，他從不介入中心所有的招標評選案件，民眾黨團竟無端指控他或指控國家住都中心圖利，這樣的指控太過於惡劣，其實兆基從包租代管第一期以來，一直都是台北市、新北市以及桃園市政府最主要的社宅協力廠商，從柯市府時代就是這樣，那是不是如果有圖利，那是誰圖利？請民眾黨團自己查清楚。

花敬群說，對於說他跟李建成是「山友」的說法，他爬山絕大多數都是自己自由自在獨行，少數會跟家人一起，只有一次參加兆基辦理的健行，那是唯一跟李建成一起在山林裡面活動，就那麼一次，兆基基於新聞稿的要求，要怎麼樣表達，他會尊重，但如果用這樣片面訊息就要建立他也是犯罪集團，「我想民眾黨團不該這麼粗糙指控。」

花敬群表示，目前掌握兩家公司包租代管案件，現階段兆基服務的社宅包租代管大約是2萬3000件，其中8000多件是中央，約1萬5000件是縣市政府；寄居蟹的案件大概有6800多件，這部分都在積極盤點掌控。

為了解決房東及房客擔憂，花敬群強調，不樂見因少數公司負責人在外的財務糾紛，導致包租代管服務蒙塵，中心絕對會積極處理，他今天下午會找六都的工會及相關業者來協商。