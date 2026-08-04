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林佳龍：中共「民族團結法」輸出紅色恐怖 民主陣營應共同反制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部「凱達格蘭論壇」舉行2026印太安全對話，外交部長林佳龍表示，中國實施所謂的「民族團結進步促進法」，為威權主義輸出紅色恐怖、進行跨國鎮壓提供法律基礎，國際民主陣營應該共同反制。圖／本報系資料照
外交部「凱達格蘭論壇」舉行2026印太安全對話，外交部長林佳龍表示，中國實施所謂的「民族團結進步促進法」，為威權主義輸出紅色恐怖、進行跨國鎮壓提供法律基礎，國際民主陣營應該共同反制。圖／本報系資料照

外交部主辦「凱達格蘭論壇」今天舉行2026印太安全對話，外交部長林佳龍表示，中國實施所謂的「民族團結進步促進法」，為威權主義輸出紅色恐怖、進行跨國鎮壓提供法律基礎，施行後已出現實際案例，國際民主陣營應該共同反制這種破壞各國人權與主權的惡劣行徑。

外交部主辦「凱達格蘭論壇」進入第十屆，今年主題聚焦中國大陸在7月生效的「民族團結進步促進法」以及跨境鎮壓議題。

林佳龍在開幕典禮致詞表示，台灣人民直選總統30週年，同時也是台灣解嚴39週年，剛好超過台灣戒嚴時期的38年。台灣持續累積韌性、深化民主、走向世界的歷程。台灣的民主歷程，不僅改變了台灣，也持續為印太和全球民主社群帶來啟發。

他指出，由於近年來我們所面對的安全挑戰，早已發生根本性的改變。因此凱達格蘭論壇的主題，從最初的「亞太安全對話」擴大為「印太安全對話」；2017年的首屆論壇，聚焦亞太地緣戰略與傳統海事安全。現今已經轉向印太區域聯防、因應灰色地帶侵擾等混合挑戰。

林佳龍強調，中國在今年7月1日實施所謂的「民族團結進步促進法」，這部法律實際上為威權主義輸出紅色恐怖、進行跨國鎮壓提供法律基礎。它賦予中國執法機關恣意解釋的空間，其威脅不僅限於台灣，任何國家的組織和個人，只要其言行不被中國接受，都可能成為被針對的目標。

更值得關注的是，「民促法」施行後已陸續出現實際案例，足見中國推動的一系列以「國安」或「民族」為主軸的相關立法，不僅是對各國主權及法治的侵犯，更是對全球言論自由、人權保障與國際秩序的公然挑戰。

他指出，台灣身處對抗威權擴張的最前線，每天都在面對中國新形態威脅，因此也要以更靈活、更全方位的外交策略來因應這場長期挑戰。也要呼籲國際民主陣營，應該共同反制企圖以國內法凌駕國際法、破壞各國人權與主權的惡劣行徑。

在開幕典禮中，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人裴倫德及日本共同主席中谷元也將IPAC反對「民族團結進步促進法」生效的聲明，裱框致贈賴清德總統。

聲明中指出，「民族團結進步促進法」以民族團結進步為幌子，為中國共產黨加強系統性壓迫賦予正當性及提供掩護。在新疆，數十萬維吾爾人仍被迫從事強迫勞動，當中不少人遭長期拘禁。聲明強調，「民族團結進步促進法」非但無助於團結進步，反而使境內外的迫害同步加劇，中共必須立即停止這些破壞性竊煽動分裂的政策。也呼籲所有民主國家，動用一切可行手段譴責並反制此威迫性法律。

中共 林佳龍 外交部

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