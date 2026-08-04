游盈隆：多公投案印同一張選票 製造的問題恐比解決的還多

針對在野黨立委提案修正公民投票法，明定 公投 案全部編印在同一張選票。 中選會 主委 游盈隆 今天表示，這項修法的靈感來自美國，然而該國有許多配套措施，台灣目前不具備這些條件，「多項公投案印在同一張選票，製造的問題可能比解決的問題還多。」

年底地方選舉進入倒數，在野黨提出多項公投案，為了避免重蹈2018年開票亂象，藍白立委也接連提案相關修法，明定公投案全部編印在同一張選票。游盈隆今天拜會民眾黨立法院黨團，分別就「公民投票法」第21條修正草案、今年度總預算表達中選會立場。

民眾黨團總召陳清龍開場表示，民眾黨團秉持開放態度，只求中選會順利辦理選務，而且務必做到公平公正。游盈隆說，立法院今年3月行使中選會委員人事同意權，感謝民眾黨團8票全力支持，自己上任以來馬不停蹄，陸續視察各地選務作業，就是要確保選舉順利完成。

游盈隆表示，民眾黨在立法院是關鍵少數，8席立委都扮演重要角色，公民投票法關乎直接民主，特別是要搭配公投綁大選，站在選務機關的專業立場，中選會必須做出相關說明，「針對任何立委提議修改公投法第21條，一票一案變成一票多案，我從來沒有懷疑動機跟目的。」

游盈隆說，這項修法的靈感來自美國，然而制度移植如同器官移植，「不能只移其中一點點，不考慮其他相關條件」，尤其是美國有多項配套措施，包括光學掃描儀器、電子計票系統等，目前台灣並不具備這些條件，只是想要單一修法解決所有問題，這是完全不可能的事情。

游盈隆表示，多項公投案印在同一張選票，製造的問題可能比解決的問題還多，中選會認為應該要從長計議，「我們會嚴肅認真地深入調查研究，並且提供意見給國會參考」，在這樣的基礎下進行修法比較好，而不是一時興起修法，最後可能會適得其反，距離九合一選舉剩下3個多月，倉促立法帶來的衝擊無法想像。

游盈隆也說，立法院正在審查今年度總預算，中選會的預算真的不多，媒體宣傳費還要被刪減，中選會辦理很多活動，因此希望能夠豁免於統刪。

針對游盈隆的說法，民眾黨立委許忠信表示，有關公投案印製在同一張選票，民眾黨團先前舉行內部會議，民眾黨主席黃國昌已經有交代，修法字眼可以從「應」改成「得」。民眾黨立委洪毓祥則說，站在科技業的角度，我國技術非常成熟，所以沒有這麼困難。

游盈隆回應，中選會的立場還是主張從長計議，例如在明年適當時間再來審議，而民眾黨團願意修改修法條文，這是非常謙虛、尊重專業的表現。不過，根據2018年九合一大選的經驗，造成大排長龍的真正原因不是領票，而是選民做出決定要花費很多時間，光是一票多案無法解決問題。

陳清龍表示，民眾黨前主席柯文哲常說，面對問題就是要解決問題，民眾黨團會再進行討論，希望確保年底選舉順利，同時也全力支持選務預算。