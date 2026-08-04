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再轟中國民促法 賴總統：不接受統戰滲透和紅色恐怖 坐視黑手伸進台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」時表示，要向世界傳達3個台灣堅持不變的方向，守護民主自由的價值、維護區域的和平穩定、為世界創造繁榮發展。圖／擷取自UDN直播
賴清德總統今天出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」時表示，要向世界傳達3個台灣堅持不變的方向，守護民主自由的價值、維護區域的和平穩定、為世界創造繁榮發展。圖／擷取自UDN直播

賴清德總統今天出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」時表示，要向世界傳達3個台灣堅持不變的方向，守護民主自由的價值、維護區域的和平穩定、為世界創造繁榮發展。賴總統說，中國的「民促法」是一部國際社會應該團結反制的惡法，台灣不會接受統戰滲透和紅色恐怖、不會坐視中國將壓迫黑手伸進台灣。

賴總統指出，中國在上個月不顧國際反對，實施「民族團結進步促進法」，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）隨即發表聲明，譴責嚴重違反基本人權，感謝日本共同主席中谷元、執行主任裴倫德和IPAC今天以行動再次彰顯這份聲明的立場，很榮幸代表台灣人民接受IPAC的聲明，台灣會給予堅定的支持，共同捍衛全球民主法治。

賴總統說，中國的「民促法」不僅侵害台灣主權、迫害宗教與少數族群，更透過跨國鎮壓手段，對世界各國人民進行政治審查、製造寒蟬效應，是一部國際社會應該團結反制的惡法。

賴總統表示，面對中國威權主義不斷擴張，紅色恐怖正在世界各地蔓延，今年的論壇主題，聚焦討論全球的民主韌性、灰帶侵擾的因應聯防，以及非紅供應鏈的重塑，更加反映出台灣在國際社會中的角色定位，以及台灣自我期許能承擔的國際責任。

賴總統指出，要向世界傳達台灣堅持不變的方向。第一，台灣會守護民主自由的價值，台灣人民在30年前不畏中國飛彈的威脅，完成總統直選，向國際社會宣示台灣是民主國家，國家的未來由台灣人民決定，今天的台灣，民主成就受到國際的肯定，絕對不走回頭路。

賴總統說，面對中國「民促法」威脅，台灣的立場很清楚，不會接受統戰滲透和紅色恐怖、不會坐視中國將壓迫黑手伸進台灣，或任何自由國家與地區，台灣將建立更完善的預防、反制、以及保護機制，也會和友盟國家加強合作，攜手捍衛言論自由、建構全球防禦韌性，一起維護以規則為基礎的國際秩序。

賴總統表示，第二，台灣會維護區域的和平穩定。近期，「七大工業國集團」領袖峰會發表的聯合聲明、以及歐洲議會通過的報告案，都重申支持台海和平穩定，反對任何單方面改變台海現狀的行為。感謝各國對台海和平穩定的高度重視，也會以行動積極響應，落實「集體防禦、責任分擔」，台灣將持續提升國防力量、強化全社會防衛韌性，增進國際合作，凝聚最大的力量，確保印太區域的和平穩定。

賴總統指出，第三，台灣會為世界創造繁榮發展。面對全球智慧化時代，台灣積極推動AI在各領域的應用，並且致力發展矽光子、量子運算、機器人三項關鍵技術，要讓台灣不只是AI基礎建設大國，更要持續引領全球的科技發展。將善用AI、半導體、資通訊等高科技產業優勢，串聯民主夥伴，持續深化產業交流、提升經貿關係，一起打造「非紅供應鏈」，來強化經濟韌性，讓彼此的國家更安全、更繁榮。

賴總統說，台灣是民主自由的燈塔，也是印太和平的重要基石，即使威權主義威脅及全球新興挑戰不斷，仍有堅定的意志，確保民主燈塔永明，自由基石永固。

統戰 賴總統 賴清德

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