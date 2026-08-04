油品戰火諷盧秀燕 黃偉哲：此油非彼油、食用油跟汽油傻傻分不清

中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，針對台中市長盧秀燕指台糖油品部門設於台南應主動通報，遭指出該部門實際僅管理加油站與汽柴油，食用油業務屬高雄小港砂糖事業部，台南市長黃偉哲今早諷刺說，「此油非彼油」，盧市長是「錯把馮京當馬涼」。

據知，台南市政府新聞處昨晚近8時臨時發布市長行程，通知媒體黃偉哲市長今上午8時15分將前往台糖新營糖廠的台糖油品事業部，今早8時不到就已先進入新營民治市政中心市長室，稍後在驅車準時抵達糖廠。

幕僚說，黃偉哲對於先前盧秀燕市長的錯誤資訊相當不以為然，決定再花時間對外說清楚，才會有如此大動作。

黃偉哲稍後在媒體詢問，也說原未列在公開行程的上午10時會出席新增查獲苦茶油「苯駢芘」超標販售據點及製造廠案件說明記者會將親自出席，稍後新聞群組也新增採訪通知。

而黃偉哲一早拜會台糖油品事業部執行長林信志，表示特來訪查油品事業部，更藉由林信志說明，油品事業部業務就是台糖加油站，販售的就是汽柴油，也出示加油站的營運登記許可執照，購油來自中油，非食用油。食用油屬台糖砂糖事業部，地點在高雄小港。

黃偉哲苦笑說，「此油非彼油」、「食用油跟汽油傻傻分不清」，台中市政府聲稱油品事業部在台南，要台南市政府查一查，他今天一早特別來查個清楚，也希望各地方政府對於食安是相互幫忙的，而不是用錯誤的資訊來誤導對方，也請衛生局稽查同仁來，希望其他的縣市不要把「錯把馮京當馬涼」，不要把汽油當食用油，汽油是不能喝的。

黃偉哲也主動提及日前以AI生成蔣萬安聲音引發爭議情事，黃偉哲特別秀出當天的新聞稿說，文中已經明白指出深偽AI生成是犯法，已經明確告知大眾這是犯法的，大家不要這樣做，就是把網友製作的那段影片來解釋，反觀，蔣萬安市長說這樣子是合法的，合憲的，是言論自由，兩者同樣是深偽，但立場是不同的。

台南市長黃偉哲一早拜會台糖油品事業部執行長林信志，表示特來訪查油品事業部業務。記者謝進盛／攝影

黃偉哲主動提及日前以AI生成蔣萬安聲音引發爭議情事，特別秀出當天的新聞稿說，文中已經明白指出深偽AI生成是犯法，已經明確告知大眾這是犯法的。

記者謝進盛／攝影