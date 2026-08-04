快訊

父母為省錢冷氣調弱風 業者實測結果「反而更耗電」風向也有差

青年撞賓士新車要賠5個月薪水 車主一句話免賠還有最暖結局

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

聽新聞
0:00 / 0:00

油品戰火諷盧秀燕 黃偉哲：此油非彼油、食用油跟汽油傻傻分不清

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，台南市長黃偉哲上午前往新營台糖油品事業部，諷刺說，「此油非彼油」，盧秀燕市長是「錯把馮京當馬涼」。記者謝進盛／攝影
中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，台南市長黃偉哲上午前往新營台糖油品事業部，諷刺說，「此油非彼油」，盧秀燕市長是「錯把馮京當馬涼」。記者謝進盛／攝影

中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，針對台中市長盧秀燕指台糖油品部門設於台南應主動通報，遭指出該部門實際僅管理加油站與汽柴油，食用油業務屬高雄小港砂糖事業部，台南市長黃偉哲今早諷刺說，「此油非彼油」，盧市長是「錯把馮京當馬涼」。

據知，台南市政府新聞處昨晚近8時臨時發布市長行程，通知媒體黃偉哲市長今上午8時15分將前往台糖新營糖廠的台糖油品事業部，今早8時不到就已先進入新營民治市政中心市長室，稍後在驅車準時抵達糖廠。

幕僚說，黃偉哲對於先前盧秀燕市長的錯誤資訊相當不以為然，決定再花時間對外說清楚，才會有如此大動作。

黃偉哲稍後在媒體詢問，也說原未列在公開行程的上午10時會出席新增查獲苦茶油「苯駢芘」超標販售據點及製造廠案件說明記者會將親自出席，稍後新聞群組也新增採訪通知。

而黃偉哲一早拜會台糖油品事業部執行長林信志，表示特來訪查油品事業部，更藉由林信志說明，油品事業部業務就是台糖加油站，販售的就是汽柴油，也出示加油站的營運登記許可執照，購油來自中油，非食用油。食用油屬台糖砂糖事業部，地點在高雄小港。

黃偉哲苦笑說，「此油非彼油」、「食用油跟汽油傻傻分不清」，台中市政府聲稱油品事業部在台南，要台南市政府查一查，他今天一早特別來查個清楚，也希望各地方政府對於食安是相互幫忙的，而不是用錯誤的資訊來誤導對方，也請衛生局稽查同仁來，希望其他的縣市不要把「錯把馮京當馬涼」，不要把汽油當食用油，汽油是不能喝的。

黃偉哲也主動提及日前以AI生成蔣萬安聲音引發爭議情事，黃偉哲特別秀出當天的新聞稿說，文中已經明白指出深偽AI生成是犯法，已經明確告知大眾這是犯法的，大家不要這樣做，就是把網友製作的那段影片來解釋，反觀，蔣萬安市長說這樣子是合法的，合憲的，是言論自由，兩者同樣是深偽，但立場是不同的。

台南市長黃偉哲一早拜會台糖油品事業部執行長林信志，表示特來訪查油品事業部業務。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲一早拜會台糖油品事業部執行長林信志，表示特來訪查油品事業部業務。記者謝進盛／攝影

黃偉哲主動提及日前以AI生成蔣萬安聲音引發爭議情事，特別秀出當天的新聞稿說，文中已經明白指出深偽AI生成是犯法，已經明確告知大眾這是犯法的。</p><!--9--><p> 記者謝進盛／攝影
黃偉哲主動提及日前以AI生成蔣萬安聲音引發爭議情事，特別秀出當天的新聞稿說，文中已經明白指出深偽AI生成是犯法，已經明確告知大眾這是犯法的。

記者謝進盛／攝影

台糖油品事業部大門辦公室外觀。記者謝進盛／攝影
台糖油品事業部大門辦公室外觀。記者謝進盛／攝影

盧秀燕 黃偉哲 食用油

延伸閱讀

回酸盧秀燕 龔明鑫：地方政府事前多查幾次 就不會發生致癌油事件

台糖早知苯駢芘超標未通報？ 石崇良提三點澄清：與中聯、南僑情況不同

毒油風波「朝野不要再吵了！」 陳其邁喊話：快坐下來談分工

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

相關新聞

立院三讀 犯詐防條例有罪確定不得選正副總統

立法院院會今三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

蔣萬安、盧秀燕喊倒閣遭譏玩俄羅斯輪盤 藍議員籲綠：先正視問題

致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣引發熱議，台中市長盧秀燕也跟進，不過進黨立院黨團幹事長莊瑞雄諷刺，倒閣是俄羅斯輪盤，民進黨也有51席立委，「扳機誰扣？那萬一民進黨扣下去怎麼辦？」國民黨議員鍾沛君反嗆，倒閣是嚴肅議題，民進黨卻當成玩膽小鬼遊戲，甚至幫蔣貼標籤，呼籲應正視背後意涵。

油品戰火諷盧秀燕 黃偉哲：此油非彼油、食用油跟汽油傻傻分不清

中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，針對台中市長盧秀燕指台糖油品部門設於台南應主動通報，遭指出該部門實際僅管理加油站與汽柴油，食用油業務屬高雄小港砂糖事業部，台南市長黃偉哲今早諷刺說，「此油非彼油」，盧市長是「錯把馮京當馬涼」。

毒油大亂鬥，百官爭做乖寶寶，陳其邁反成公道伯？

毒油案愈演愈烈，賴卓政府對在野黨步步進逼相應不理，台中市長盧秀燕成為藍白陣營大元帥，民進黨議員則在議會猛攻盧秀燕，也動搖不了盧秀燕的鬥志。眼看地方議員頂不住，中央官員也紛紛跳下來加入戰火，連經濟部長龔明鑫為了掩謢台糖，都要說出「如果地方政府事前多查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。」把責任全推給地方，完全應了韓國瑜的那句話，民進黨政府就是個「四推政府」。

九合一風雲／苗博雅吸票效應 牽動大安文山議員席次

年底九合一選戰升溫，台北市大安、文山選區成為泛綠布局焦點。搜尋趨勢顯示，選民除關注民進黨、國民黨與民眾黨競逐外，也高度留意提名策略、選區布局與席次規畫。隨著社民黨現任議員苗博雅、里長陳峙穎等人投入選戰，泛綠票源如何分配、是否出現棄保或整合效應，將牽動最終席次變化。誰能守住基本盤、擴大中間選票，將成為這場選戰的重要觀察焦點。

「日經亞洲」專訪 吳釗燮：樂見日菲深化安全合作

國安會秘書長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪表示，中國近年透過海警船、海上民兵等力量擴張海上控制力，並將具侵略性的海上行動包裝成例行執法，對整個第一島鏈構成威脅。他說：「我們不希望中國先破壞現狀，然後反過來指責是我們改變了現狀。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。