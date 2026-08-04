快訊

父母為省錢冷氣調弱風 業者實測結果「反而更耗電」風向也有差

青年撞賓士新車要賠5個月薪水 車主一句話免賠還有最暖結局

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀曾犯詐防條例有罪確定 不得參選總統副總統

中央社／ 台北4日電

立法院會今天三讀通過修正總統副總統選罷法第26條，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

國民黨立委翁曉玲提案指出，鑑於總統為國家元首，地位崇隆，肩負國家大政與人民付託，其人格廉潔與誠信標準，自應較一般人民更高，對其候選人也應有相同要求。若曾犯重大詐欺犯罪經判決確定，若仍允許其參選國家最高公職，顯不符民主政治對公職人員誠信與廉潔要求。

翁曉玲說，為維護公職人員廉潔與誠信，針對嚴重危害社會的「詐欺犯罪危害防制條例」重大詐欺犯罪，明確納入不得參選的規範。

內政部在草案初審時表示，民國112年6月9日修正公布的總統選罷法及公職選罷法第26條第6款定明，曾犯刑法第339條之4加重詐欺罪者為候選人消極資格，而詐欺犯罪危害防制條例是在113年7月31日公布施行，該條例並將犯刑法第339條之4之罪者加重其刑責。基於候選人資格公平性考量，立法院如具修法共識，內政部原則尊重。

立法院會上午三讀通過修正總統副總統選舉罷免法第26條，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為總統、副總統候選人。

翁曉玲 詐欺 立委

延伸閱讀

逼少女賣淫逃跑…黑幫份子強灌酒殘忍凌虐 累計判152年6月

公教年金補發差額惹議 劉建忻：依法辦理非單一機關權責

監委被提名人問卷已回覆 國民黨團批：完全失去風憲機關應有的骨氣

魔爪伸向智障異父妹...兄自認「她不會告」 二度侵犯遭判5年2月

相關新聞

立院三讀 犯詐防條例有罪確定不得選正副總統

立法院院會今三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

蔣萬安、盧秀燕喊倒閣遭譏玩俄羅斯輪盤 藍議員籲綠：先正視問題

致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣引發熱議，台中市長盧秀燕也跟進，不過進黨立院黨團幹事長莊瑞雄諷刺，倒閣是俄羅斯輪盤，民進黨也有51席立委，「扳機誰扣？那萬一民進黨扣下去怎麼辦？」國民黨議員鍾沛君反嗆，倒閣是嚴肅議題，民進黨卻當成玩膽小鬼遊戲，甚至幫蔣貼標籤，呼籲應正視背後意涵。

油品戰火諷盧秀燕 黃偉哲：此油非彼油、食用油跟汽油傻傻分不清

中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴延燒，針對台中市長盧秀燕指台糖油品部門設於台南應主動通報，遭指出該部門實際僅管理加油站與汽柴油，食用油業務屬高雄小港砂糖事業部，台南市長黃偉哲今早諷刺說，「此油非彼油」，盧市長是「錯把馮京當馬涼」。

毒油大亂鬥，百官爭做乖寶寶，陳其邁反成公道伯？

毒油案愈演愈烈，賴卓政府對在野黨步步進逼相應不理，台中市長盧秀燕成為藍白陣營大元帥，民進黨議員則在議會猛攻盧秀燕，也動搖不了盧秀燕的鬥志。眼看地方議員頂不住，中央官員也紛紛跳下來加入戰火，連經濟部長龔明鑫為了掩謢台糖，都要說出「如果地方政府事前多查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。」把責任全推給地方，完全應了韓國瑜的那句話，民進黨政府就是個「四推政府」。

九合一風雲／苗博雅吸票效應 牽動大安文山議員席次

年底九合一選戰升溫，台北市大安、文山選區成為泛綠布局焦點。搜尋趨勢顯示，選民除關注民進黨、國民黨與民眾黨競逐外，也高度留意提名策略、選區布局與席次規畫。隨著社民黨現任議員苗博雅、里長陳峙穎等人投入選戰，泛綠票源如何分配、是否出現棄保或整合效應，將牽動最終席次變化。誰能守住基本盤、擴大中間選票，將成為這場選戰的重要觀察焦點。

「日經亞洲」專訪 吳釗燮：樂見日菲深化安全合作

國安會秘書長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪表示，中國近年透過海警船、海上民兵等力量擴張海上控制力，並將具侵略性的海上行動包裝成例行執法，對整個第一島鏈構成威脅。他說：「我們不希望中國先破壞現狀，然後反過來指責是我們改變了現狀。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。