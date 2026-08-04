立院三讀曾犯詐防條例有罪確定 不得參選總統副總統

立法院會今天三讀通過修正總統副總統選罷法第26條，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

國民黨立委翁曉玲提案指出，鑑於總統為國家元首，地位崇隆，肩負國家大政與人民付託，其人格廉潔與誠信標準，自應較一般人民更高，對其候選人也應有相同要求。若曾犯重大詐欺犯罪經判決確定，若仍允許其參選國家最高公職，顯不符民主政治對公職人員誠信與廉潔要求。

翁曉玲說，為維護公職人員廉潔與誠信，針對嚴重危害社會的「詐欺犯罪危害防制條例」重大詐欺犯罪，明確納入不得參選的規範。

內政部在草案初審時表示，民國112年6月9日修正公布的總統選罷法及公職選罷法第26條第6款定明，曾犯刑法第339條之4加重詐欺罪者為候選人消極資格，而詐欺犯罪危害防制條例是在113年7月31日公布施行，該條例並將犯刑法第339條之4之罪者加重其刑責。基於候選人資格公平性考量，立法院如具修法共識，內政部原則尊重。

立法院會上午三讀通過修正總統副總統選舉罷免法第26條，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為總統、副總統候選人。