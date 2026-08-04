蔣萬安、盧秀燕喊倒閣遭譏玩俄羅斯輪盤 藍議員籲綠：先正視問題

致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣引發熱議，台中市長盧秀燕也跟進，不過進黨立院黨團幹事長莊瑞雄諷刺，倒閣是俄羅斯輪盤，民進黨也有51席立委，「扳機誰扣？那萬一民進黨扣下去怎麼辦？」國民黨議員鍾沛君反嗆，倒閣是嚴肅議題，民進黨卻當成玩膽小鬼遊戲，甚至幫蔣貼標籤，呼籲應正視背後意涵。

鍾沛君表示，蔣萬安提出倒閣真正用意是認為現在的朝野政治僵局，讓國家沒有辦法正常順利運作，應要有一個重新獲得民意授權機會，更需要朝野互相辯論，民進黨只會用很廉價的方式說蔣在賺聲量，「就算立法院通過倒閣案，賴清德敢解散國會嗎？」民進黨有很多立委要參選年底的縣市長，但不會當選，若年底選輸了，這些立委就沒有回頭路了。

鍾沛君認為，民主政治本就不是用政黨利益算計，中華民國的憲政體制下倒閣就是非常高門檻、高風險制度，不是有人提出明天立法院就會表決，涉及行政院長是否下台、總統要不要解散國會，有一連串程序。

鍾沛君說，蔣萬安現在有任何政治表態，民進黨都喜歡去跟總統選舉連結，但蔣是首都市長，本就有權利、義務對國家的重大議題表達看法，尤其當國家陷入憲政僵局蔣更應表態，社會各界也可以充分討論，但是請民進黨正視蔣萬安提出倒閣背後的原因，不要只是很廉價地貼上「賺聲量」或「想選總統」的標籤。