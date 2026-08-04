快訊

川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

聽新聞
0:00 / 0:00

債務平衡 明年總預算不需舉債

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導
行政院最快廿日拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰3日說，近期行政團隊將向賴清德總統報告。中央社
行政院最快廿日拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰3日說，近期行政團隊將向賴清德總統報告。中央社

行政院最快廿日拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰昨天說，近期行政團隊將向賴清德總統報告，將是服務面向最廣、科技發展最快速、國家安全最到位，並達債務平衡的總預算；據了解，明年歲入、歲出規模雙雙突破三兆元，國防預算、社福預算也將突破一兆元。

行政院日前已邀集各部會舉行二○二七年度中央政府總預算案審查會議。歲入方面，考量證交稅大幅成長、經濟成長率上修，明年度稅課收入將參考今年三兆元基準向上增加，可望達三點四兆元，加計非稅課收入，整體歲入上看三點八兆元。

歲出部分也創新高，規模上看三點五兆元，其中社福預算可望達一點二兆元，國防預算若要達到ＧＤＰ占比百分之三，推估也將破一兆元，公共建設、科學研究、教科文、軍公教調薪等面向也有增加。

公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入至少百分之五編列債務還本，明年度總預算歲入歲出將有賸餘，政府擬編列債務還本近兩千億元，且不需舉債，但確切數字仍待行政院會最終拍板。

卓榮泰指出，今年行政院提出ＡＩ新十大建設及十三項關鍵戰略產業，相關政策都將落實在明年度中央政府總預算中，政府將持續從人才、研發、能源、基礎建設到法規調適等面向加速政策推動。

此外，明年度軍公教雖將通案調薪百分之四，但各界仍關注軍公教待遇調整法制化，多位軍公教團體代表昨出席立法院司法及法制委員會公聽會，主張加入消費者物價指數（ＣＰＩ）等客觀指標，確保待遇調整制度化，審議委員會必須要有基層代表聲音。行政院人事總處說，政院重視軍公教待遇合理調整，但不贊成以ＣＰＩ作為單一調整因素。

債務 總預算 卓榮泰

延伸閱讀

116年總預算估歲出歲入雙創新高 不需舉債還本2千億…仍待行政院會定案

卓榮泰：明年度總預算服務面最廣　拚科技國安與債務平衡

明年歲出歲入估雙雙突破3兆 受經濟成長、台股熱絡稅收將躍增

中央政府總預算案 科技、公建、社福大加碼

相關新聞

「日經亞洲」專訪 吳釗燮：樂見日菲深化安全合作

國安會秘書長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪表示，中國近年透過海警船、海上民兵等力量擴張海上控制力，並將具侵略性的海上行動包裝成例行執法，對整個第一島鏈構成威脅。他說：「我們不希望中國先破壞現狀，然後反過來指責是我們改變了現狀。」

債務平衡 明年總預算不需舉債

行政院最快廿日拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰昨天說，近期行政團隊將向賴清德總統報告，將是服務面向最廣、科技發展最快速、國家安全最到位，並達債務平衡的總預算；據了解，明年歲入、歲出規模雙雙突破三兆元，國防預算、社福預算也將突破一兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。