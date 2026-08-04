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債務平衡 明年總預算不需舉債
行政院最快廿日拍板明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰昨天說，近期行政團隊將向賴清德總統報告，將是服務面向最廣、科技發展最快速、國家安全最到位，並達債務平衡的總預算；據了解，明年歲入、歲出規模雙雙突破三兆元，國防預算、社福預算也將突破一兆元。
行政院日前已邀集各部會舉行二○二七年度中央政府總預算案審查會議。歲入方面，考量證交稅大幅成長、經濟成長率上修，明年度稅課收入將參考今年三兆元基準向上增加，可望達三點四兆元，加計非稅課收入，整體歲入上看三點八兆元。
歲出部分也創新高，規模上看三點五兆元，其中社福預算可望達一點二兆元，國防預算若要達到ＧＤＰ占比百分之三，推估也將破一兆元，公共建設、科學研究、教科文、軍公教調薪等面向也有增加。
公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入至少百分之五編列債務還本，明年度總預算歲入歲出將有賸餘，政府擬編列債務還本近兩千億元，且不需舉債，但確切數字仍待行政院會最終拍板。
卓榮泰指出，今年行政院提出ＡＩ新十大建設及十三項關鍵戰略產業，相關政策都將落實在明年度中央政府總預算中，政府將持續從人才、研發、能源、基礎建設到法規調適等面向加速政策推動。
此外，明年度軍公教雖將通案調薪百分之四，但各界仍關注軍公教待遇調整法制化，多位軍公教團體代表昨出席立法院司法及法制委員會公聽會，主張加入消費者物價指數（ＣＰＩ）等客觀指標，確保待遇調整制度化，審議委員會必須要有基層代表聲音。行政院人事總處說，政院重視軍公教待遇合理調整，但不贊成以ＣＰＩ作為單一調整因素。
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