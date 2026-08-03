帛琉深化台帛醫療合作 任命陳愷翔為衛生部特別顧問

駐帛琉大使館今天表示，帛琉共和國副總統歐宜樓任命台灣學者陳愷翔博士擔任衛生暨公共服務部長特別顧問，創下歷來最年輕特別顧問紀錄；陳愷翔將協助整合台灣醫療資源，進一步深化台帛兩國在健康照護領域的交流與合作。

駐帛琉大使館今天發布新聞稿指出，帛琉共和國副總統兼衛生暨公共服務部長歐宜樓（Raynold B.Oilouch）於7月正式任命台灣學者陳愷翔博士擔任帛琉衛生暨公共服務部部長特別顧問。陳愷翔創下帛琉歷來最年輕特別顧問的紀錄，充分展現帛琉政府對其專業能力，以及長期推動台帛醫療合作成果的高度肯定。

駐帛琉大使館表示，多年來，陳愷翔持續帶領台灣醫療團隊赴帛琉辦理義診及公共衛生服務，整合台灣醫療院所、大學及民間公益團體等資源，協助推動慢性疾病照護、口腔健康促進、癌症篩檢、健康教育及公共衛生調查等工作，為提升帛琉醫療量能及促進國民健康作出重要貢獻。

駐帛琉大使館強調，此次任命，象徵帛琉政府對台帛長期醫療夥伴關係的高度重視。陳愷翔將協助帛琉衛生暨公共服務部整合台灣醫療資源，推動公共衛生政策、醫療人才培育及國際醫療合作，進一步深化兩國在健康照護領域的交流與合作。