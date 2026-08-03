監察院：續受理人民陳情但無法調查 盼立院速審人事案

監察院第6屆委員卸任，監察院今天表示，財產申報等業務正常運作，人民陳情照常收件，但要待監委上任後才能立案調查；期盼立法院儘速完成第7屆監委行使同意權案及審議相關預算，確保不影響人民權益。

監委任期一屆6年，第6屆監委已於7月31日卸任，監察院目前面臨無監委狀態。總統賴清德6月已提名第7屆監委人選，立法院8月6日將舉行監察院人事同意權案公聽會，8月11日至24日間開會審查，預計9月29日新會期開議當天行使同意權案記名投票表決。

監察院今天透過新聞稿表示，在立法院尚未行使監委同意權前，監察院及國家人權委員會陳情業務仍照常運作，民眾可繼續透過臨櫃、郵寄或網路方式提出陳情。

監察院陳情服務網址為https://reurl.cc/lnoKod、服務專線為02-2341-3183轉662；人權會陳情服務網址為https://reurl.cc/MW0Yvm、服務專線為02-2341-3183轉343。

監察院說，陳情案件收件與登記後，將先審慎研析案件內容，待監察委員到任後依法繼續辦理，目前因監委尚未就任，暫無法辦理監委接見民眾、立案調查及相關審議程序等職權行使事項。

監察院說，作為陽光四法執行機關，有關申報受理、資訊公開、民眾檢舉、法令諮詢、查閱服務、授權介接、法令宣導、廉政專刊等各項一般行政服務，都維持正常運作；但依法規定，由監察委員組成的廉政委員會目前暫無法組成及召開，因此暫時無法進行相關案件審議、裁罰及行政處分作業，陽光四法違規案件依法應公告裁罰資訊等也暫緩辦理。

監察院指出，陽光四法服務網址為https://reurl.cc/QNL130、服務專線為02-2341-3183轉495或187

監察院表示，為維護人民陳情權益等各項監察權行使、廉政監督功能及國家人權保障機制正常運作，期盼立法院儘速完成第7屆監察委員行使同意權案及相關預算案審議，使監察院各項法定職權得以依法確實行使，確保人民權益不受影響。