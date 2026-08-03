116年總預算估歲出歲入雙創新高 不需舉債還本2千億…仍待行政院會定案

針對116年度中央政府總預算，知情人士今天表示，受惠經濟成長與AI需求爆發，預估總預算歲入至少新台幣3.8兆元、歲出約3.6兆元，雙創歷史新高，且債務還本約2000億元、不用舉債；另包括社福、公共建設、科技研究等支出都將增加。實際詳細數據仍待行政院會定案。

行政院7月底已召開116年度中央政府總預算案全體委員會議，由主計總處與財政部提歲入、歲出規劃，外傳行政院長卓榮泰明天將向總統賴清德報告。政院人士表示，總預算還在編製，拍版後會說明，近日也將向總統報告，並依法在8月底送至立法院。

知情人士指出，政府於每年4、5月起編列預算，去年編列115年度預算時，適逢4月美國祭出對等關稅、台灣股市一度大跌，當時政府預估台灣經濟表現恐受影響，加上新版財劃法通過，中央政府財源大幅下放給地方政府，因此去年稅課收入（稅收）保守編列2.4兆元、整體歲入編列2.8兆元。

知情人士說，後經立法院財政委員會審議，認為證交稅實徵數大增，且實際景氣遠較預算預估高出許多，因此今年6月協商決議增列稅課收入6000億元；若順利三讀通過，115年度稅課收入將達約3兆元、整體歲入將達約3.4兆元。

知情人士說明，就今年經濟成長率預估、證交稅成長、上市櫃公司獲利大增與人工智慧（AI）持續發展等態勢看，116年度稅收一定會在115年度3兆元基礎上再增加，預計整體歲入將達3.8兆元以上，歲出也將達3.6兆元，並重點增加預算支出在包括公共建設、科學研究、社會福利、教育、軍公教調薪等面向。

知情人士表示，依據公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入至少5%來編列債務還本，116年度總預算在歲入大於歲出情況下，政府擬編列債務還本超過5%、約2000億元，總預算不需編列舉債並達成實質減債。

社福預算加碼方面，賴總統今年5月已宣布5面向、18項措施的「台灣人口對策新戰略」，其中包括0至18歲兒少每人每月5000元成長津貼、擴大人工生殖補助等，估一年新增2050億元預算，總計將挹注3800億元。

科技預算部分，國科會日前公布，116年度科技預算額度整體達1768億元、創下新高，將強化投入AI新十大建設與五大信賴產業，全面推動人工智慧（AI）發展。

公共建設預算方面，國發會委員會議日前通過，116年度重大公共建設計畫預算先期作業，建議匡列中央公務經費3789.7億元、創近10年新高；其中交通建設占比逾5成最高，其次為環境資源計畫。

另外，軍公教通案調薪4%經費，預計年增經費約383億元，也將納入116年度中央政府總預算辦理。