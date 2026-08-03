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藍委再刪無人機預算 劉建國：在野黨好像只要見這三字就杯葛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對立院在野黨團再刪無人機預算，立委劉建國受訪時指在野號黨團好像看了無人機這三字就要杯葛、刪除。記者蔡維斌／攝影
針對立院在野黨團再刪無人機預算，立委劉建國受訪時指在野號黨團好像看了無人機這三字就要杯葛、刪除。記者蔡維斌／攝影

立法院近日又有藍委提案凍、刪無人機預算，再引爭議。對此，民進黨立委劉建國今天受訪，直指在野黨好像只要看到「無人機」這三字，像收到什麼指令就要杯葛、刪除，連小朋友的足球無人機也刪，實有愧國人的期待。

劉建國今天中午出席國立虎尾科技大學「無人系統AI新秀培育計畫」開訓典禮，被媒體追問有關立院藍白黨團再度凍、刪無人機預算，對是否影響國防或相關產業的看法。劉建國指出，在野黨團將1.25兆元特別預算案刪減到只剩下7800億元，其中4000億元就是無人機，顯示無人機用來保衛國家，是國防重中之重。

劉建國說，這筆預算不僅用在國防也用來培育人才，在野黨團不只刪國防無人機預算，連被列入正式運動比賽項目的小朋友無人機足球賽預算也提案刪除2億元，好像他們看到「無人機」這三個字，像收到了什麼指令，就一定要杯葛、刪除。

劉建國指出，台灣是島嶼國家面臨「不對稱作戰」，極需發展「小而美、精而有力」的無人機科技國防力量，照理說應該不分朝野都要全力支持，沒想到竟在教育、國防的相關預算都刪，實對國人無法交代。

劉建國強調，這段時間無人機議題鬧得沸沸揚揚，使得國人更加關注無人機相關產業是保衛台灣最重要的防衛武器，也希望藉此能提醒藍白立委盲目亂刪預算，是有愧國人期待。

劉建國 無人機 預算 民進黨 國民黨

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