彭英偉澄清EZ WAY符合資安規範 吳宗憲駁：憑什麼保證不會洩漏？

「EZ WAY易利委」近日引發爭議，財政部關務署長彭英偉今天澄清，EZ WAY符合資安規範且並未強制使用，收費對象也是報關業者而非民眾。國民黨立委吳宗憲表示，越澄清，問題越大，把759萬人個資，交給民間公司 ，政府憑什麼保證不會洩漏？

針對外界質疑個資安全疑慮，彭英偉指出，海關要求須由符合通關網路經營許可及管理辦法所定安全性需求之通關網路公司開發建置，並自建資安監控中心（SOC），且通過行政院國家資通安全會報技服中心資安聯防（N-SOC）監控連通測試，符合資訊安全性要求，且該公司應依個人資料保護法規定，進行個資宣告、處理使用及保存處置等，民眾個資受嚴密保護，可安心使用。

吳宗憲回應表示，為什麼這個時代的某些政務官，總能說出不負責任的話？憑什麼可以一邊說「EZ WAY跟政府沒有契約關係」，一邊還敢說「我保證EZ WAY的個資安全」，民眾網購海外商品時，會在手機APP「EZ WAY 易利委」按下「申報相符」才能收貨，彭英偉已經證實全台已有759萬人註冊使用，等於全國三分之一人口的身分證字號、手機、地址跟消費紀錄，EZ WAY全掌握，但很多人今天才知道—這個App不是海關的，而是民間公司「關貿網路」開發的，且財政部持股36.1%。

吳宗憲質疑，「沒有強制使用」，但修法幫業者招攬業務？沒有強制使用EZ WAY，但事實是—財政部今年2月修法，3/1全面實施「預先確認委任」，現在民眾未完成報關委任，海關得「不受理報關」，包裹根本進不來；連財政部3月新聞稿，都只教民眾用EZ Way，還附上關貿客服電話，政府用公權力修法，實質上，把全台灣網購通關的入口與業務，完全綁給這家公司。

吳宗憲指出，彭英偉憑什麼保證「不會洩漏個資」？一邊甩鍋「跟我沒關係」，一邊又拍胸脯保證「關貿有通過ISO 27001資安國際認證， 能確保個資安全」。吳說，ISO認證只是廠商自己花錢去驗證的證書，根本不是政府對人民的法律承諾，關貿公司跟政府兩者間，沒有契約，就代表，沒有稽核條款、沒有資安事故通報與罰則、沒有外洩違約賠償、更沒有退場資料強制銷毀機制，萬一有天759萬人的個資外洩，政府是不是一句「那是民間公司自己建的、跟我們沒契約」就把責任甩得乾乾淨淨？

最後，吳宗憲強調，759萬人的個資不是數據，是759萬個家庭的信任，政府不能一手修法，把全民推給這家公司，一手切割說「跟我沒關係」這是全台網購族的重大權益，政府必須把真相說清楚。