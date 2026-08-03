卓榮泰：明年度總預算服務面最廣　拚科技國安與債務平衡

行政院長卓榮泰今天表示，行政院預計近日向總統賴清德提報明年度中央政府總預算，根據規畫方向，明年度中央政府總預算將是「服務面最廣、科技發展最快速、國家安全最到位，而且能夠達到債務平衡」的預算，是過去數年來很難達到的新時代。

今年度中央政府總預算案送交立法院迄今尚未審查完畢。政院人士2日指出，明（116）年度中央政府總預算將納入「台灣人口對策新戰略」預算，並依法在8月底送立法院，拍板後會有正式說明。

行政院長卓榮泰今天出席「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」致詞時表示，今年行政院提出AI新十大建設及13項關鍵戰略產業，相關政策都將落實在明年度中央政府總預算中，政府將持續從人才、研發、能源、基礎建設到法規調適等面向加速政策推動。

卓榮泰指出，過幾天行政院就會向賴總統提報明年度中央政府總預算，明年度中央政府總預算將會是一個「服務面最廣、科技發展最快速、國家安全最到位，而且能夠達到債務平衡」的階段，也是過去數年來很難達到的新時代。

談及台日半導體合作，卓榮泰表示，半導體合作已不是單一產業發展，而是攸關國家發展、經濟安全及全球產業生態的重要議題。日本在材料、設備、精密製造居世界一流，台灣則在半導體製造、晶圓設計及資通訊整合具有優勢，若雙方加強合作，就是強強聯手。

卓榮泰表示，行政院今年提出13項關鍵戰略產業，其中部分與日本首相高市早苗提出的17項戰略領域相互呼應，將成為雙邊深化合作的重要基礎。

談及台積電赴日投資，卓榮泰表示，台積電熊本一廠已於2024年量產，未來熊本二廠將朝先進製程發展，兩座晶圓廠投資金額超過258.9億美元。

他說，這是非常成功的合作案例，也讓世界各國持續向台積電招手，帶動全球布局，對台灣產業是正面發展。

卓榮泰表示，AI發展下一階段將從雲端走向實體世界，未來機器人、智慧製造、車用電子及無人載具等領域都將實際應用AI技術，因此台日合作也應從互補走向共創創新，從服務彼此市場，進一步共同開拓全球市場，建立長期、穩定的夥伴關係。

他指出，台灣與日本雙邊貿易額達848億美元，高科技產品占有重要比重。政府有責任提供完善的環境、土地、人才及能源等條件，協助國內產業發展，因為台灣對全世界有責任，國內要服務好，國內的產業界才能跟世界接軌。

此外，卓榮泰表示，除了產業互補、經濟安全及供應鏈韌性外，台日更急需建立全面且迅速的產業合作機制。經濟部目前正試辦「台日企業共同研發計畫」，聚焦智慧科技、智慧製造、材料與生醫科技、自主移動載具及綠能科技等5大領域，盼與日本政府及企業深化合作，共同推動技術創新與產業發展。