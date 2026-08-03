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虐童案蓋牌？民進黨批蔣萬安不誤正業 教育局駁斥：政治凌駕程序

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、台北市議員洪健益，今舉行記者會痛批蔣市府對兒虐案作為。圖／行政院提供
民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、台北市議員洪健益，今舉行記者會痛批蔣市府對兒虐案作為。圖／行政院提供

民進黨中央今舉行夏莉絲不當對待案記者會，痛批台北市長蔣萬安仍在「棄車保帥」，不處理自身職權，對與自己無關的倒閣議題喊得震天價響。教育局駁斥強調局譴責任何違法對待行為，並依法究責，民代不應依片面資訊取代專業調查，恐影響優秀人才投入及留任意願，也將使原已面臨缺工的教保現場雪上加霜。當社會讓願意投入幼教的人感到害怕，孩子失去的不只是老師，更是整個教育環境的未來。

民進黨發言人吳崢、簡舒培、洪健益今日上午舉行「虐童蔣不聽，家長凍未條」記者會，批評蔣萬安市府對於私立夏莉絲幼兒園爆發兒虐案行政怠惰，讓家長求助無門，只能靠媒體揭露、向議員陳情，甚至被迫自力救濟替孩子轉學，甚至分校仍在招生、招聘老師，騙不知情家長。

教育局說，目前招生為夏莉絲大安分園非已廢止許可的國際園，未來也會加強連鎖機構稽查，從嚴處理，本案分為事發前的7件陳情，針對收費、師生比、教學場地相關陳情；無論事前事後，總計13件陳情都依行政調查程序，派員前往稽查、訪視、輔導、釐清事實後回覆陳情人；針對師生比及疑似違法對待等陳情事項，均依法派員稽查、訪談相關人員，並主動向家長了解案情，請其持續提供照片、影片及其他相關佐證資料，以及更確切的事件發生時間等資訊，以利後續查證。

教育局表示，秉持有據即查、查明即辦、違法即罰的態度，夏莉絲國際幼兒園在7月28日已因園方嚴重管理失當廢止設立許可；另連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局已累計重罰235萬2千元，行政裁罰須以具體事證為依據，現場稽查未查得違法事證，亦非逕予結案，而是持續蒐集相關資料，待事證明確後依法辦理。

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