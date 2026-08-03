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范雲批8行字凍刪2.5億預算 馬文君反駁：看不懂預算書別抹黑

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
針對民進黨書記長范雲批評，國民黨立委馬文君只寫了8行字就要求刪凍2.5億元，殺紅眼到連數字都亂看亂寫。馬文君回應，民進黨看不懂預算書，就別急著拿錯誤數字抹黑國會監督。圖／立委馬文君提供
針對民進黨書記長范雲批評，國民黨立委馬文君只寫了8行字就要求刪凍2.5億元，殺紅眼到連數字都亂看亂寫。馬文君回應，民進黨看不懂預算書，就別急著拿錯誤數字抹黑國會監督。圖／立委馬文君提供

針對民進黨立法院黨團書記長范雲批評，國民黨立委馬文君只寫了8行字就要求刪凍2.5億元，殺紅眼到連數字都亂看亂寫。馬文君回應，民進黨看不懂預算書，就別急著拿錯誤數字抹黑國會監督。

馬文君指出，范雲指控她將憲兵司令部今年的「多元運用行政用途無人機採購案」刪凍2.5億元，將預算刪成負數。馬說，預算書寫得非常清楚，這項採購案執行期程為民國115年至民國116年，全案總經費2億4780萬元，其中115年度編列1億5420萬元。針對此案，她提出減列2億元，是針對2年期的全案總經費，不是從今年度預算中直接扣除2億元，減列後，全案仍保留4000多萬元，根本沒有什麼「刪成負數」。

馬文君表示，至於凍結5000萬元，則是從憲兵指揮部1億5360萬元的「情報及測量作業」業務費中凍結，並不包含在這筆無人機採購案，也不是把這筆錢刪除，國防部只要提出書面報告，經立法院外交國防委員會同意後就能動支。

馬文君說，范雲委員把多年期總經費、單一年度預算，以及「減列」與「凍結」全部混在一起，再喊預算被刪成負數，究竟是沒看懂預算書，還是故意製造錯誤訊息，又再帶風向？更何況，提案為什麼要減列、要凍結，理由都寫得非常清楚。

馬文君表示，這項採購對跨廠商平台整合、非紅供應鏈驗證，以及戰場抗干擾能力，至今都沒有完整說明。國軍近年已採購大量軍用商規無人機，如今又要花2億多元採購「行政用途」無人機，實際用途、戰術規劃及與既有系統如何整合，國防部都沒有交代清楚。

馬文君表示，不同廠商系統能不能互通？零組件與軟體有沒有資安風險？進入戰場後能不能抵抗干擾、正常運作？這些問題沒有釐清，買再多無人機，也可能只是各自為政、形成資訊孤島，絕不能直接等同形成戰力。該買的裝備，她支持；計畫說不清楚、整合與資安沒有驗證，她就一定嚴格把關。最後，她呼籲范雲，請先把預算書看清楚，不要再拿錯誤數字，抹黑國會依法監督。

范雲 預算 馬文君

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