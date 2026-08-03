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影／中共統戰向下扎根？矢板明夫：鎖定年輕世代培養「親中派」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
日本資深媒體人矢板明夫表示，最近中共邀請台灣的國中、小學生，到中國去體驗，讓年輕人看到中國的比較好的經濟發展、比較友善的地方，希望能在年輕人培養一些親中派。記者黃義書／攝影
日本資深媒體人矢板明夫表示，最近中共邀請台灣的國中、小學生，到中國去體驗，讓年輕人看到中國的比較好的經濟發展、比較友善的地方，希望能在年輕人培養一些親中派。記者黃義書／攝影

據媒體報導中共以低價補助、落地招待方式，拉攏台灣青年及學生赴中交流，遂行對台青年統戰工作。中共對台青少年統戰向下延伸，將統戰的目標年齡層降低，2022至2025年高中職、國中、國小的人數大幅增長，隨團教師也增加二倍左右。就此日本資深媒體人矢板明夫下午出席「印太戰略智庫論壇台北女聲對話沈伯洋」活動前受訪時表示，中共非常加強對台灣的青少年工作。

矢板明夫指出中共過去的統戰，是想針對台灣全體、宗教團體、或是地方團體及商人。但現今中國的經濟很慘，通過商業不易，而中國內部又打壓宗教，對宗教團體能做的越來越少。矢板明夫分析表示，現在民進黨執政已經十年了，在社會裡面的青年人、年輕人往往是永遠的反對黨，因為年輕人對不如意的事情比較多，基本上對現任的政權的批評態度，年輕人比較多。

矢板明夫進一步表示，中共看到這一點，進而大力的加強對台灣的青少年的工作。比如經常上新聞的前總統馬英九率領的大九學堂，都是請台灣的年輕人到中國去體驗，矢板明夫表示，最近中共邀請台灣的國中、小學生，到中國去體驗，讓年輕人看到中國的比較好的經濟發展、比較友善的地方，希望能在年輕人培養一些親中派，是非常明顯的傾向。

矢板明夫 統戰 中共 年輕世代 沈伯洋

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