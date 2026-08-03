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柯志恩強調支持國防 讓每一分預算都能提升戰力

中央社／ 高雄3日電
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩（左）3日出席漢翔公司岡山廠企業工會會員代表大會，強調國民黨支持國防及國防產業發展。圖／柯志恩辦公室提供（中央社）
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩（左）3日出席漢翔公司岡山廠企業工會會員代表大會，強調國民黨支持國防及國防產業發展。圖／柯志恩辦公室提供（中央社）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天出席漢翔公司岡山廠企業工會會員代表大會，強調國民黨支持國防及國防產業發展，主張把錢花在刀口上，讓每一分預算都能提升戰力，也帶動本土產業升級。

柯志恩今天出席漢翔公司岡山廠企業工會第五屆第二次會員代表大會，她說，真正的國防自主，不只是採購裝備，更要把技術、人才、訂單及產業留在台灣。

柯志恩表示，有人說國民黨反對國防、阻擋無人機發展，但事實恰恰相反，國民黨支持國防，更支持國防產業發展；國民黨主張的不是少花錢，而是把錢花在刀口上，讓每一分國防預算都能提升戰力，也帶動台灣本土產業升級。

她說，國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，規劃6年投入新台幣2400億元，比行政院版本增加300億元；主張建立穩定、長期的國產國造機制，透過持續性預算支持，而不是一次性採購政策。

柯志恩說，國民黨也主張將「國產化比例」明文寫入法條，要求軍規、商規無人機2年內國產化達50%、4年內提升至80%，無人艇及地面無人載具同步推動4年內70%以上國產化，讓關鍵技術、核心人才與產業能量真正留在台灣。

她並表示，國民黨也主張規劃無人載具試驗場域，讓高雄成為空中、水面、水下及地面無人載具的重要測試、驗證與實證基地，打造完整產業聚落，讓研發、製造、驗證到量產，都能在高雄完成。

柯志恩強調，國民黨從來沒有反對高雄的國防產業，只要有利於漢翔、有利於高雄、有利於台灣國防自主，一定全力支持；未來，她也會持續與漢翔工會、產業界密切合作，傾聽第一線聲音，一起推動國防產業升級。

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