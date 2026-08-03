綠批凍刪公視預算逼看央視 王鴻薇酸：林楚茵有愛奇藝可以看

在野黨提案凍刪公視預算，民進黨立委吳思瑤批，難道要逼台灣人看央視。對此，國民黨立委王鴻薇今表示，吳思瑤在胡說八道什麼，請她去問民進黨立委林楚茵，她還有愛奇藝可以看，吳是把「台灣的眼睛」民視當作塑膠嗎？三立也要哭哭了吧。

王鴻薇說，這幾天針對公視預算的凍結與解凍議題，公視用「連署」方式情緒勒索，引起不少民眾的反感，檢視，公視的中立性以及治理問題。本來就是在野監督預算的義務。

王鴻薇表示，我國是新聞媒體多元並存的國家，不同特定立場的媒體一直都在，公視不是要幫民進黨政治目的「抗中保台」操弄政治議題，公廣集團的立場不中立，吳思瑤脫口而出的說法，恰恰好證實民進黨長期把公廣集團當成自己禁臠。

王鴻薇強調，公視不僅立場偏頗，治理也大有問題，過去竟然有42萬筆珍貴的影片資料永久性刪除，這樣的公視不用等老共，自己就啟動自毀裝置。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，國民黨立委對公視預算的提案主要是「凍」而不是「刪」，批評Taiwan Plus荒腔走板，存在意義並不高。