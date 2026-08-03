聽新聞
0:00 / 0:00
AI深偽風波未平 陳其邁：誰偽造賴總統聲音、有無共犯須調查清楚
AI深偽影音風波未平，高雄市長陳其邁今天再度針對此議題發表個人看法。他表示，未經當事人同意，利用深偽技術變造聲音是違法的行為；希望檢方調查釐清，到底誰偽造賴總統的聲音？有沒有其他共犯？
萊爾校長製作人韋淳祐因製作AI影音遭刑事局調查。高雄市長陳其邁上周受訪曾提及，利用深偽技術偽造、變造，沒有經過當事人同意，是一種犯罪行為；不管是偽造賴總統或蔣市長的聲音，都非常不應該。
陳其邁今早主持藍田國小校舍啟用儀式，再度受訪表示，沒有經過當事人的同意，利用這種深偽技術變造聲音，「這是違法的行為、要調查，我的立場很清楚」。
陳其邁說，現在網路那麼普遍、社群那麼多，如果認為這種犯罪行為不用負任何法律責任，任何人都可以變造任何人的聲音，我們不是都活在這種深偽的言論裡面嗎？所以還是希望檢方能夠儘速釐清，把相關事件調查清楚，「到底賴總統的聲音是誰偽造？有沒有其他共犯？或者在這個部分有相關牽涉的人？這些都應該一併調查清楚」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。