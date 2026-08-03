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AI深偽風波未平 陳其邁：誰偽造賴總統聲音、有無共犯須調查清楚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，未經當事人同意，利用深偽技術變造聲音是違法的行為。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，未經當事人同意，利用深偽技術變造聲音是違法的行為。記者徐白櫻／攝影

AI深偽影音風波未平，高雄市長陳其邁今天再度針對此議題發表個人看法。他表示，未經當事人同意，利用深偽技術變造聲音是違法的行為；希望檢方調查釐清，到底誰偽造賴總統的聲音？有沒有其他共犯？

萊爾校長製作人韋淳祐因製作AI影音遭刑事局調查。高雄市長陳其邁上周受訪曾提及，利用深偽技術偽造、變造，沒有經過當事人同意，是一種犯罪行為；不管是偽造賴總統或蔣市長的聲音，都非常不應該。

陳其邁今早主持藍田國小校舍啟用儀式，再度受訪表示，沒有經過當事人的同意，利用這種深偽技術變造聲音，「這是違法的行為、要調查，我的立場很清楚」。

陳其邁說，現在網路那麼普遍、社群那麼多，如果認為這種犯罪行為不用負任何法律責任，任何人都可以變造任何人的聲音，我們不是都活在這種深偽的言論裡面嗎？所以還是希望檢方能夠儘速釐清，把相關事件調查清楚，「到底賴總統的聲音是誰偽造？有沒有其他共犯？或者在這個部分有相關牽涉的人？這些都應該一併調查清楚」。

陳其邁 賴總統 高雄

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