行政院擬本周通過明年度總預算 莊瑞雄：朝野理性審查別亂砍亂刪

行政院預計本周通過明年度總預算，其中台灣人口對策新戰略、超過GDP3%的國防預算受矚目。在野黨認為指國防預算編入年度預算很好，不支持編入特別預算。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，明年度總預算有兩個重點，一是投資未來，二是守護台灣，盼朝野可以理性審查，別因為多數就亂砍亂刪。

莊瑞雄說，明年度總預算有兩個重點，一是投資未來，二是守護台灣。面對少子化跟高齡化，政府不只有發現金，要從生育、托育、教育甚至於居住到就業，建立完整人口政策，讓年輕人他敢結婚、願意生、養得起；增加國防預算，是保障人民安全必要支出，盼朝野之間可以理性審查。

莊瑞雄說，但現在在野黨監督方式，跟這些理念背道而馳。立法院要站在監督立場，合理發揮國會議員應有的職責，而不是藍白在國會裡面在野黨是多數就亂砍亂刪。

至於民進黨團書記長范雲批評，國防部無人機採購預算1億5360萬元，國民黨立委馬文君只寫了8行字就要求刪凍2.5億元，質疑仇恨無人機，殺紅眼到連數字都亂看亂寫。馬文君反駁，這項採購案執行期程為今年至明年全案總經費2億4780萬元，今年度編列1億5420萬元，她減列2億元是針對兩年期全案總經費。

對此，范雲說，馬文君亂刪不是第一次，她假專業、真亂搞的行為，可以說是慣犯，每次被批判都可以找出堂而皇之、看起來很專業的語言，批評她欺騙民眾不懂國防或不懂預算。從國防部今年度預算數就可以清楚看到多元運用行政用途無人機採購就是1.53億元，立委只能刪今年預算，沒有哪個立委可以大到，沒有編列的預算還拿出來刪。