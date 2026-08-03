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黃國昌：此時討論倒閣模糊毒油焦點 不認為賴總統會解散國會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌（左）今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安先前拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌今天表示，如果立法院真的通過倒閣案，他不認為賴清德總統會解散國會，因為對於未來選舉影響深遠，況且現在主動去談倒閣的事情，反而會模糊食安風暴的問題焦點。

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對蔣萬安先前號召725凱道集會活動，他說對方有先行拜會民眾黨立法院黨團，「包括活動時間、地點與主訴求，我有給他很多建議，某個程度也有共識」，不過雙方沒有討論到倒閣的事情，而是透過台北市研考會主委殷瑋代為轉達。

黃國昌表示，如果真的走到倒閣的劇本，賴總統解散國會全面改選，台北市區域立委跟年底市長選舉同天舉行，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶一定會下台，然而其他縣市需要經過精算，例如國民黨立委柯志恩挑戰高雄市長，儘管選情落後應該還有機會，民進黨立委賴瑞隆同樣挑戰高雄市長，但是沒有看到其他黨籍立委幫忙。

黃國昌說，一旦高雄市區域立委跟市長同步選舉，等於是把所有民進黨立委動員起來，對於柯志恩的挑戰就會更大，這件事情需要經過縝密思考。

黃國昌認為，如果立法院真的通過倒閣案，賴總統也不會宣布解散國會，因為對於未來選舉影響深遠，「只要立委任期重新計算，2028年賴總統就要自己選舉，以他的個性會做這件事嗎？恐怕會是一個很大的問號。」

黃國昌表示，對於行政院長的位置，民進黨內部有人虎視眈眈，甚至有人私下抱怨「立法院一直延會，完全沒有中間的空檔」，相關政治痕跡非常明顯。對於立法院發動倒閣、國會全面改選，現行憲法增修條文都有相關時程規定，「那個D-day就是9月18日，當天必須提出不信任案，接下來才有可能跟年底選舉共同舉行。」

不過，黃國昌說，自己不太願意多談倒閣的事情，因為將會模糊食安風暴的焦點，包括真相追查、政治責任的追究等，食安問題衝擊每一位公民跟所有家庭，政府擺出來的態度還是如此傲慢，人民也還沒有得到真相、追究相關政治責任，「我不希望讓民進黨因此模糊問題焦點。」

面對主持人朱凱翔詢問，倒閣是否終究是個選項，黃國昌則表示，「當你該下來而沒有下來的時候，人民的意志會反映在選票上」，就像民進黨在2018年地方選舉大敗，時任民進黨主席蔡英文主動請辭，「這些行政官員失職失能、違法濫權，這些是民進黨政府必須承擔的責任。」

黃國昌說，即使賴總統撤換行政院長，其實也只是換湯不換藥，因為部會首長都不會更動，「以現在各部會具體展現出來的狀況，大部分部長還是接受賴總統直接指揮」，因為有很多需要行政院長處理的事情，大多時候都是賴總統親上火線回應，這次的食安風暴就是一個很清楚的呈現。

黃國昌 倒閣 國會 賴總統 毒油究責 行政院長

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