毒油風波「朝野不要再吵了！」 陳其邁喊話：快坐下來談分工

中聯公司311問題油槽在台中，卻涉及製油工廠設在高雄的台糖公司。高雄市長陳其邁今天重申，中聯並未交貨給台糖，所以市場端未流入；台灣現有的油品生產或販售其實涉及跨縣市管理，如何能加重市占率高製造商的自主管理的責任與罰則比較重要，朝野不要再吵了，應該坐下來談如何分工，才能把食安做得更好。

台糖遭藍營質疑，5月已得知問題油品卻未向主管機關經濟部及工廠所在地高雄市政府通報。市長陳其邁今早出席藍田國小新校舍啟用儀式時受訪發表意見。陳其邁重申，中聯311油槽的原料都還在中聯，當時因檢驗有問題，所以中聯沒有交貨，按照台中地院法官判決或陳述，認為中聯隱匿未向主管機關通報。其次、台糖沒有向中聯取得原料，沒有往下游到市場端，沒有任何與這批問題原料相關的油品流入市面。

陳其邁表示，台糖公司的總公司在台南、工廠在高雄，若以南僑當例子，市府會把所有能夠蒐集到的查廠資訊，以及法律釐清等相關事證，移送給台南市衛生局做最後判斷。查廠查驗是地方政府、高雄市政府的工作，至於管理通報是屬於公司治理的部分，從這個事件可以反映出，以台灣現有油品的生產或販售，涉及非常多跨縣市的問題，如中聯在台中，煉油（台糖）是在高雄，但是（台糖）總公司設在台南。

「朝野不要再吵了，趕快大家坐下來，針對這次中聯油品事件碰到哪些問題，我們怎麼樣合作、怎麼樣分工，把食安工作做得更好，這樣才對」陳其邁強調，現在應該討論如何落實食品查驗或相關食安工作，所以他上次主張加重市占率高的油品製造商自主管理的責任與罰則，把監督管理流程做得更好。

陳其邁說，現在都在查驗產品端，但是整個公司的製程，除GMP、HACCP規範之外，每項流程應該訂定嚴格的里程碑，進行分段、分節的製程管理才對；從「食安法」修法到現在這次中聯油品事件，每天都在吵誰的責任，沒有人提出「食安法」到底漏洞在哪裡、怎麼修補，很令人失望。

陳其邁強調，大家關心的是「我要怎樣吃才安全」，朝野有什麼解方？修法可以拿出來講，每天都在吵政治性議題大可不必，希望能夠把整個修法工作、制度性缺失，以及怎麼樣落實食安工作做好才是人民的期待。