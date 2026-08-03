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台糖5月就知苯駢芘超標 黃國昌：卓揆7月立院才報告會不知道嗎？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司遭爆5月就知情未通報。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院長卓榮泰7月中旬到立法院專案報告，會不知道嗎？卻對這件事隻字未提，如果經濟部當時還不知道，現在應該撤換台糖董事長，如果台糖有通報經濟部卻未告知卓榮泰，現在應該立即撤換經濟部長。

黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對台中地方法院法官上周揭露，台糖早在今年5月就反應苯駢芘超標，黃國昌在節目中表示，台糖不是一般私人公司，而是非常典型的國營事業，歷屆台糖董事長都是政治任命，這件事情完全沒有什麼好爭論。

黃國昌指出，台糖身為國營事業這麼早發現問題，全體國人竟然要等到法院介入才能得知，從今年6月30日到現在，整整一個多月的時間，立法院各委員會安排多次專案報告，卓榮泰也親自到立法院進行食安專報，政府竟然一個字都沒有說，「光這件事情本身，就讓大家感到非常有貓膩。」

黃國昌說，政府選擇掩瞞這些重要資訊，就是擔心整個蓋牌、掩飾責任的過程會曝光，食藥署一定知道中聯沒有依法通報，對方卻還出現在衛福部的關鍵會議，甚至按照他們提供的資訊做成決策，「你說他們只有提供資訊，如果都要靠業者跟你們講才知道該怎麼做、怎麼處理下面的事情，那衛福部真的是完了，失能失職至極。」

黃國昌還說，行政院長到立法院進行專案報告，這是天大地大的事情，所有部會都要幫忙準備相關資料，「卓榮泰也不知道台糖中聯這一段嗎？我絕對不相信」，每次遇到問題就想辦法遮掩問題，然後用莫名其妙的說法想要掩蓋，「結果你說一個謊言，就要用更多謊言掩飾，當謊言一個又一個被戳破，人民對政府的信任早就崩潰。」

此外，經濟部昨天發布新聞稿表示，超標原料不是「食品安全衛生管理法」通報標的，食安議題需要大家把關，但是通報義務不應無限上綱。如果餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到有爛菜葉的攤販，全數通報給主管機關，「這是檢舉達人想做的事情，不是食品業者的義務」。

黃國昌說，經濟部長龔明鑫就是「擁抱上面的大腿」，完全沒有任何專業可言，講出這種尺度無下限的話，自己對此並沒有那麼意外，經濟部只要告訴國人一件事情，卓榮泰當初在立法院進行食安專報，經濟部是否已經知道台糖相關事情？「如果當時還不知道，現在應該立即撤換台糖董事長，因為這個董事長根本就是個混蛋。」

黃國昌還說，如果經濟部當時早就知道，但是沒有依此告知卓榮泰，現在應該立即撤換經濟部長，如果卓榮泰在立法院略而不談「就是在隱匿」。

台糖 黃國昌 超標 經濟部 中聯油脂 卓榮泰 致癌沙拉油

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