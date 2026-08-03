菲律賓劃設民主礁領海基線 陳以信：賴政府守護南海主權竟成三不敢

針對菲律賓在南海爭議島嶼黃岩島（我方稱為民主礁）劃設領海基線，並已將相關資料提交聯合國祕書處。國民黨文傳會主委陳以信今再批評，外交部回應輕描淡寫、不痛不癢，沒想到賴清德政府守護南海主權，竟然變成三不敢：「不敢點名、不敢交涉、不敢行動。」

陳以信昨天質疑，菲律賓公然在中華民國主張的領土上劃設領海基線，已嚴重侵害我國南海主權，但賴清德政府至今不聞不問，「喪權辱國莫此為甚」。我外交部重申，中華民國對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確，沒有改變；政府將持續密切關注相關情勢，堅定捍衛國家主權與海洋權益，並呼籲各方保持克制，避免採取升高衝突的行動。

陳以信表示，外交部為何不敢點名菲律賓？為何不敢向菲律賓嚴正交涉？為何不敢舉行國安會議採取行動？沒想到賴清德政府守護南海主權竟然變成三不敢「不敢點名、不敢交涉、不敢行動」，國際法上面對他國提出主權或海洋權利主張，國家就應及時明確表達反對立場，否則未來就會受默語或禁反言的原則拘束。

陳以信呼籲，賴清德總統、外交部長林佳龍不要神隱，立即向菲律賓提出嚴正交涉，立即召開國安會議研商政府因應策略，賴清德護南海主權，不能連一張嘴都沒有。