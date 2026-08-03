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台糖5月早知致癌油 國民黨要求公布決策過程、對決策鏈究責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

台中地院揭露台糖早在5月就驗出中聯油脂粗油苯駢芘超標7倍，國民黨文傳會主委陳以信今表示，台糖身為國營食品業者，是「食安法」通報義務人，台糖5月發現卻決定不向上通報，不只違法失職隱匿吃案，更害國人多吃兩個月毒油。他要求台糖立即公布決策過程，尤其台糖是經濟部所屬國營事業，相關決策鏈必須究責必須有人負責。

陳以信指出，5月15日已經知道原料驗出一級致癌物苯駢芘高達14.7 ppb，卻只拒收、要求換油，沒有把重大食安警訊向主管機關通報，直到6月底毒油風暴爆發才被社會揭開，等於讓台灣民眾在不知情的情況下，多吃了將近兩個月的毒油，台糖現在還想用「沒有通報義務」卸責，國人不能接受。

陳以信指出，根據經濟部商工登記公示資料，台糖公司營業項目明白登記「C105010 食用油脂製造業」，同時也登記「F203010 食品什貨、飲料零售業」，證明台糖也是食品業者。他強調，「食安法」對食品業者有明確的自主管理要求，食品業者對其產品原材料、半成品或成品也有自主檢驗義務。既然台糖本身就是食用油脂製造業者，而且自己送驗發現原料苯駢芘高達14.7 ppb，現在必須質疑的是，台糖知道毒油超標後，為何沒有依法啟動通報程序？

陳以信指出，南僑同樣是自主檢驗發現苯駢芘超標，因未依法向主管機關通報而遭裁罰300萬元。如今台糖更早掌握更嚴重的超標數據，竟然選擇吃案不向上通報。台糖還是國營事業，更是罪加一等。

陳以信要求台糖立即公開5月15日檢驗報告及原始檢驗資料，台糖內部收到檢驗結果後的簽呈、公文及會議紀錄，5月18日決定拒收、要求換油的決策流程，尤其說明究竟是那個台糖高層決定不向上通報？是誰決定吃案？台糖對此負有行政與政治責任，台糖決策鏈相關人等難辭其咎。

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