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【重磅快評】石崇良忙為台糖脫罪 蓋牌新一批毒油去向

聯合報／ 主筆室
衛福部長石崇良（中）昨表示，食安法針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品，台糖沒有通報的責任。記者蘇健忠／攝影
衛福部長石崇良（中）昨表示，食安法針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品，台糖沒有通報的責任。記者蘇健忠／攝影

台中地院法官揭露早在五月台糖就已採購到中聯問題粗油，苯駢芘超標高達14.7ppb，並告知中聯換油。經濟部、衛福部和民進黨異口同聲為台糖辯護，稱其買的是「原料」沒有舉報責任。但這批大幅超標的一級致癌原料油去向不明，石崇良不要只會蓋牌包庇，人民還在等答案。

回溯毒油案起始可知，南僑5月13日對福壽油罐車採樣口的樣品檢驗，查出苯駢芘超標。巧的是，台糖透過福懋採購中聯代工的300萬公斤黃豆粗油，赴中聯311號油槽採樣，5月15日驚見報告指苯駢芘竟超標逾七倍。

南僑是成品油超標，台糖是粗油超標，兩家出自中聯不同油槽。南僑後續是重新檢驗自家油槽和產品，確認無問題，仍繼續將超標樣本再複測，結果一致則再送第三方SGS檢驗，確認超標四倍。相比之下，台糖退貨換油，切割了事。但311油槽的毒油是否被無辜消費者吃下肚，台糖、經濟部乃至衛福部至今無人關心。南僑守住食品業者聯業道德，仍被罰款。執政團隊和國營事業只知切割，讓中聯得以繼續賣毒油，東窗事發仍想用法律開脫，無視民怨。

台中地院羈押中聯廠長發出新聞稿，揭發這個意義深長的對比：知情不報的台糖和吹哨者南僑。新聞稿也像是「吹哨者」，爆出兩個案情重點直指衛福部：

中聯不是食藥署認定的「自主通報」。依檢方證據，中聯五月起經台糖、南僑告知超標，下屬主管提醒都不停工處理，公司董事會討論仍繼續生產，直到得知吹哨者將有行動，才不得已在六月底向食藥署通報。但食藥署卻稱中聯是「自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準」。食藥署為何在第一時間就蓋牌中聯的惡性？這不是門神嗎？

台糖測得中聯粗油苯駢芘14.7ppb，形同有毒原料；台糖退貨，但中聯可以繼續用這批粗油精煉食用油嗎？依「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，直接供食或作為食品加工使用之油脂其苯駢芘限制都是2ppb。衛福部竟稱限制標準僅用於食品，這是無知無能還是粗暴護航中聯？

衛福部七月兩次專家會議都在「協助業者檢討本案原因改善製程」，但使用劣質巴西黃豆水提出嚴重苯駢芘超標的粗油，依法依規就不能再加工精煉。衛福部專家會議避談違法，卻拿出歐盟的動態管制來「建言」中聯改善，這是聲東擊西，掩蓋中聯的「故意惡意」。

吹哨者爆料中聯毒油主嫌參加衛福部專家會議，代表知情者看不下去賴政府還在蓋牌護航。台中地院新聞稿，更是戳破「衛福布」，讓門神呼之欲出。若非民怨沸騰，衛福部不會擴大預防下架及檢驗，中聯就能大事化小。如今全民得知中聯還有一個嚴重超標的粗油槽，石崇良仍裝作沒事。他知道「良」怎麼寫嗎？

台糖 石崇良 福懋

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