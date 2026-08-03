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毒油案台糖5月早知致癌油...殷瑋曝2點轟經濟部：廟堂之上朽木為官

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中聯致癌油食安風暴延燒，台中地院昨重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標。聯合報系資料照
中聯致癌油食安風暴延燒，台中地院昨重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標。聯合報系資料照

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今在臉書嘆「這個政府不能要了」。殷瑋並點出兩點，並轟經濟部還振振有詞「人民吃毒油，我沒有責任」的態度，這是「廟堂之上，朽木為官」。

殷瑋今天在臉書表示，台糖5月15日就已經驗出中聯毒油，14.7ppb超標七倍，但這事國人大眾是直到兩天前法院發出新聞稿才知道。「大家在問的問題是：台糖有沒有通報？」衛福部長石崇良稱那批油是粗油，是原料，「而非最終食用油品」，因此「沒有通報義務」。經濟部、台糖，甚至高雄市政府，基本上也是這個論調。

殷瑋說，經濟部甚至用官方身份，昭告國人：「餐廳去菜市場買菜，不會通報整個菜市場的攤商，誰有爛菜葉吧。」還說，「那不是食品業者的義務」。這不是一次發言有多廢的問題。這是整個中央政府都爛到骨子裡的問題。

殷瑋也提出兩點，第一：「台糖是國營事業，經濟部是政府機關」。國營事業，就該承擔起「國營」二字的責任。不是隨便一間餐廳，而是國家開的餐廳；不是隨便一個食品業者，而是政策責任的承擔者。姑且不論台糖董事長上任時大肆宣揚自己是食安專家，看到人民的桌上可能擺上毒油，一級致癌物超標超過天際，你只輕巧一句：「我又沒買，我又沒有義務通報」。然後咧？

另外，殷也提到，台糖有沒有告訴經濟部，這不對勁？經濟部有沒有告訴衛福部、食藥署，可能有問題？那一個油槽的油，後來去哪裡了，你在5月到6月有沒有關心？6月到7月，毒油風暴爆發，台糖在7月也發了新聞稿做了各項說明，有沒有向國人提起過5月的這起事件？有機會讓國人在5月擋下毒油時，不聞不問；8月出事了在那邊洗地，說「這不是我的義務」，殷瑋轟「你是國營事業欸？你是經濟部欸？」

殷提到第二點：「菜葉不是爛掉，菜葉是有毒」，經濟部用餐廳買菜的類比，爛到爆掉。用經濟部的類比，菜葉爛了，頂多不賣；但整棵菜有毒還超標7倍，經濟部的態度是「哦有毒是不是，沒關係我沒吃到就好了」？那別人會不會吃到？其他菜葉會不會有毒？你就轉頭走了。人家跑來問你：「欸，你就這樣走了嗎？」

「有毒又怎樣，有規定要告訴大家嗎？」殷瑋轟，這就是經濟部的態度。這不是會不會說話，會不會溝通，會不會運用類比的問題，這是整個中央政府的心態問題。「人民吃毒油，我沒有責任」，還振振有詞。這是「廟堂之上朽木為官」。「爛掉的不是菜葉，是經濟部。是民進黨政府。而且還有毒。」

台糖 殷瑋 經濟部

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