中市府深夜公布紀錄反擊雙標質疑 籲中央公開「20%免下架」決策過程

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府深夜公布7月3日召開的「115年油品事件原因分析及改善報告討論會議紀錄」等，要求中央比照辦理。圖／市府提供
台中市政府深夜公布7月3日召開的「115年油品事件原因分析及改善報告討論會議紀錄」等，要求中央比照辦理。圖／市府提供

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市盧秀燕與台北市長蔣萬安多次公開質疑，中央訂定「使用問題油未達20%免下架」政策背後疑有「門神」護航。網路上２日晚上出現質疑聲音，指台中市政府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，批評標準不一。市府深夜公開會議記錄反擊，要求中央比照公開決策過程。

台中市政府於深夜公布7月3日三項會議紀錄說明，包括「115年油品事件原因分析及改善報告討論會議」，聚焦「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施」「中聯油脂苯駢芘超標案因應作為」

台中市政府食安處會議性質屬專業技術討論，目的在釐清汙染原因並研擬改善與防範機制。

市府指出，該次會議邀集專家學者、市府食安處、中央食藥署及中聯業者共同參與，屬於事實釐清與專業討論性質，並非政策決策會議，且會議紀錄已主動公開，程序透明、可受公評。

台中市政府強調，中央訂定「使用問題油未達20%免下架」政策的決策，會議不同，地方會議著重技術層面與風險控管；反觀中央相關會議「未邀地方政府參與」，決策過程也未公開，外界難以檢視。

市府呼籲中央比照相同標準，完整公布「問題油20%以下免下架」政策形成過程的會議紀錄與決策依據，以回應社會疑慮、昭公信力。

下架 台中市 盧秀燕

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