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監委人事 藍委批失風憲機關骨氣

聯合報／ 記者林銘翰陳柄亦／台北報導

第六屆監察委員七月底任期屆滿，第七屆監委被提名人仍待立法院審查，監察院八月起鬧空城。立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，排定本周展開監委人事案審查作業。監察院秘書長黃適卓表示，空窗期不僅導致彈劾、糾正及政治獻金裁罰等法定職權無法運作，更將重創台灣的國際監察外交。

監察院自今年八月起陷入「無監委」的運作空窗期。立法院本周展開監委人事案審查作業，力拚月底前完成監委人事案審查，並預定下會期開議後、九月廿九日進行記名投票表決。不過，監委被提名人近日陸續回傳問卷，卻讓在野黨立委直呼無法接受。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，針對國民黨團的書面提問，監察院正副院長被提名人陳永興、王榮璋一再淡化監察院失去公信力的真正原因，甚至將民眾的不滿歸咎於「資訊落差」與宣傳不足，答覆中充斥著「為執政黨違憲行為護航」等荒謬觀點，完全失去風憲機關應有的獨立性與骨氣，令人無法接受。

民眾黨團總召陳清龍表示，監察院早已喪失存在的意義，明顯違法亂紀不敢彈劾，還配合執政黨追殺政敵，「再繼續給監察院每年十多億元預算，只是浪費民脂民膏」，民眾黨團廢除監察院的立場不會改變。

監委 韓國瑜 監察院 民眾黨 國民黨

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