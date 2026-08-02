大罷免到毒油事件「太混蛋」 蔡壁如出家後現身黨慶痛批賴政府

民眾黨前立委蔡壁如結束佛光山7天短期出家修道會後，今天出席民眾黨慶時說，對於2026地方基層選舉，希望大家拿出用基層的實力來贏得地方選舉2028她還是那一句話，團結所有可以團結的力量來政黨輪替。

蔡壁如說，一定要政黨輪替，大家都看不下去了。賴清德的胡說八道、胡作非為，從去年二月提出的大罷免到今年的毒油事件，一個執政黨這麼久沒有辦法給老百姓一個說法，這個執政黨真的是「太混蛋了！」

對於今天並未和創黨主席柯文哲以及黨主席黃國昌直接接觸，她說她是中央委員，每周三都要去中央開會，如果有什麼問題還是會跟中央提出來。而兩位主席是明星，旁邊圍了很多人，不一定要擠在他們旁邊，不要做過多的聯想。

她說，自己未來會再深耕地方，多與人交好朋友，做好服務，希望明年能為民眾黨爭取2028在台中地區贏得立委選舉。