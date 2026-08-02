政院8月拍板116年總預算 納人口新戰略、國防規模受矚

政院人士今天說，116年度中央政府總預算將納入「台灣人口對策新戰略」預算，並依法在8月底送立法院。此外，總統賴清德上任後已多次宣示國防預算超過GDP 3%的目標，因此國防預算規模也受外界關注。

媒體報導，行政院主計總處上週已向賴總統與行政院長卓榮泰報告116年度中央政府總預算案，且賴總統在定案後將親自舉行記者會說明，行政院也預計在20日的院會通過。對於各界關切的國防預算，賴總統也將再次宣示達成占GDP 3%決心。

政院人士今天對此表示，明年度總預算將納入台灣人口對策新戰略的預算，並會依法在8月底送立法院，目前總預算還在編製作業中，拍板後會有正式說明。

賴總統曾多次宣示，為展現守護國家及維護印太和平穩定決心，台灣要強化國防力量，讓國防預算能超過GDP 3%，且預計在2030年前，達到國防預算占GDP5%的目標。

行政院會去年8月21日通過115年度中央政府總預算，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，納列輔導會退除役官兵退休給付新台幣1064億元及海巡署支出371億元，使國防預算合計達到9495億元、占GDP的3.32%。

除了國防預算增加，賴總統今年5月也宣布5面向、18項措施的「台灣人口對策新戰略」，估一年新增2050億元預算，總計將挹注3800億元，也將以公務預算為主。